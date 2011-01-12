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Любитель
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 322
Благодарностей: 36
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Не все акции Форекс- брокеров полезны.
В человеке заложена «склонность к халяве», не так ли?
Мы приходим на рынок Форекс заработать много денег минимальным вложением», нас привлекает доступ к торгам при взносе от ноля долларов, центовые типы счетов и плечо 1 к 1000 позволяющее масштабировать заработок.
Брокеры играют на наших слабостях, заманивая клиентов разного рода бонусами. Плохого ничего в этом нет, так называемые «программы лояльности» распространены во всех сферах бизнеса, пока дело не касается введения клиента в заблуждение.
Акция - «рекламная пустышка» по предоставлению бонусов не несет беды, разобравшись, трейдер ничего не потеряет, может, приобретет опыт, но существуют акции-бонусы, приводящие к риску слива депозита. Я предлагаю свой взгляд и опыт, на известные мне виды акций – Вы же добавляете свои мысли, будем полезны друг другу и предостережем от ошибок новичков.
[B]Бездепозитный бонус[/B] – самая желанная акция, при наличии заработка, деньги получаются как бы «из воздуха». Следует внимательно прочитать условия предоставления, имеет смысл не ограниченный во времени и открытии размера позиции бонус. На условия отработки, позволяющие снимать бонусные средства, выводить прибыли, лично я, не обращаю особо внимание, считая целесообразным использовать его для «разгона депозита», посредством реинвестирования заработанной прибыли, размер бонуса небольшой, всяко-разно придется наращивать средства для текущей постоянной торговли.
Бонус на пополнение депозита, бывает разных размеров, задается в процентах, зависит от суммы пополнения. Знайте, условия, запрятанные под бесконечными ссылками на другие страницы сайта, опубликованные в виде рекламных тезисов – прямой намек на то, что от такого бонуса следует отказаться. Первое, что должен выяснить трейдер – участвует или не участвует сумма бонуса в просадке.
Бонус на пополнение, не участвующий в просадке приводит к ускоренному сливу депозита, его брать не следует. Брокерская компания говорит, что Вы можете с таким бонусом позволить себе больше? Вот у Вас 100 долларов, плечо 1 к 100, грубо к примеру. Добавили еще 100%, в сумме получилось 200 долларов, позволяем себе больше, открываем поду 0,2 лота. Не участвующий просадке бонус к закрытию позиции и сливу, при изменении цены валютной пары в минус 0,5 %, тогда как открой Вы 0,1 лот на свои средства, Вы бы выдержали просадку 1%. Значит слив случился в два раза быстрее, при чем такого эффекта трейдер мог достичь без бонуса, взяв плечо 1 к 200.
Зачастую Форекс – дилеры выдают за бонусы то, что бонусами не является вовсе. Все мы, торгующие трейдеры, прекрасно осведомлены о существовании комиссий за обслуживание счетов банковских и электронных платежных систем. Жадные компании «вешают» стоимость обслуживания на клиента, снимая с него комиссию при пополнении и выводе средств. Многие из них ввод или вывод без комиссии выдают за бонус. Сам факт взимания комиссии уже говорит многое о руководстве, но выдавать закономерное ее отсутствие как бонус, мне кажется, верх цинизма и «жадность в кубе».
Кэшбэки спреда – вещь приятная, в том случае если сам этот спред не завышен. Платить два пункта за покупку/продажу пары EUR/USD и получать потом кэшбек глупо, проще найти брокера с меньшим спредом.
Всякого рода инвестиционные бонусы, предназначенные для участия в проектах, по указке брокера. Мой ответ – «Ему надо, пусть он и участвует». Никогда не позволяйте навязывать себе мнение на финансовом поприще, особенно фирмам предоставляющим услуги Форекс. Помните о длинном списке мошенников, ушедших с деньгами клиентов. Эта сфера финансовых услуг дискредитировала себя на долгие десятилетия и лишена права давать советы и устанавливать свои рамки.
Может чего запамятовал или есть акции-бонусы, что я пропустил, новые подвохи со стороны «любимых брокеров», давайте попробуем сделать полезный путеводитель по акциям вместе. Пусть не называя имен. Но классифицируя виды и описывая приемы.
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Автор: realnotstory
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