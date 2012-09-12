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Покупка украинской группой иностранного банка является позитивным сигналом, - эксперт
Увеличение группы «ТАС» за счет покупки «Универсал Банка» демонстрирует положительную оценку владельцем группы Сергеем Тигипко перспектив развития экономики Украины.
Такое мнение высказал независимый экономический эксперт Борис Кушнирук. «Сергей Тигипко был всегда успешным менеджером. С учетом того, что «Универсал Банк» – это чистый «иностранец», то банк более или менее чистый, и, думаю, Тигипко заплатил за него не больше номинального капитала. Для Группы «ТАС» – это выгодное приобретение, особенно с учетом потенциала дальнейшего роста экономики страны. Покупка «Универсала» свидетельствует о позитивной оценке Сергеем Тигипко будущих перспектив как развития банковского сектора, так и экономики страны в целом», – отметил Кушнирук.
По мнению эксперта, приобретение украинской группой иностранного банка также является очень позитивным сигналом для национальной банковской системы. «Мне сложно сказать об условиях покупки и финансовом состоянии «Универсал Банка», но, по крайней мере, для банковского рынка – это положительный факт, – подчеркнул экономист. Также эксперт отметил, что решение о продаже «Универсал Банка» было принято материнской компанией – международной группой Eurobank в связи с намерениями сосредоточиться на других финансовых рынках.
По материалам УНИАН