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Биометрия в 2017: сможет ли технология сделать мир безопаснее?
Исследование компании Statista показывает, что в прошлом году объем мобильных платежей в США составил более 450 млрд долларов. Ожидается, что показатель достигнет 1 трлн долларов к 2019 году. Но на фоне потребительского интереса растет и интерес со стороны мошенников. Поэтому компании прибегают к новым методам защиты клиентов, платежей и данных.
Например, компании по обеспечению безопасности EyeVerify и Comarch делают ставку на биометрию, когда речь идет о безопасности мобильных устройств. Samsung Electronics Co., Ltd. также ранее заявила о заключении сотрудничества с Precise Biometrics – провайдером программного обеспечения системы распознавания отпечатков пальцев.
First Bank в прошлом месяце заявил о том, что обратится к Entersekt, чтобы обеспечить безопасность своего iOS-приложения. Таким образом, Entersekt обеспечит клиентов FirstBank возможностью регистрироваться в свои аккаунты мобильного банкинга с помощью биометрического индикатора — сканера отпечатка пальца — вместо логина и пароля.
По материалам PaySpace Magazine