Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Названа еще одна страна для Android Pay в 2017 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:11
#1
VIP-INVESTS.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,446
Благодарностей: 6,093
КП: 0.214

награды Волшебный горшочек 
Названа еще одна страна для Android Pay в 2017 году
Мобильный платежный сервис Android Pay запустится в России в следующем году.

87% российских пользователей используют смартфоны на базе Android. Запуск сервиса на российском рынке готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф Банк.

Напомним, в России уже работают Apple Pay и Samsung Pay.

По материалам PaySpace Magazine
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Ты получаешь все Royal Investments|100% хайп портфель HyipManager|Проверяю все HYIP на Хайп Занозе|HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В 2017 году в России начнет работать Android Pay на всех смартфонах с одноименной опе МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 2 Вчера 15:09
Android Wear 2.0 выйдет в 2017 году clipman77 Новости технологий и интернета 7 18.11.2016 16:10
Кто возглавит рынок финтех-стартапов в 2017 году? названа страна-лидер! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 06.09.2016 02:01
Кто возглавит рынок стартапов-2017: названа страна-лидер Top Invest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.08.2016 15:36
Google объединит Chrome OS и Android к 2017 году chu Новости технологий и интернета 2 02.11.2015 00:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
Три новых банка начали гарантированные выплаты депозитов
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Помогите кто как может
От BlackDeath в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
ОБУЧЕНИЕ игре на Betfair+предоставление стартового капитала!
От aa_smirnoff в разделе «Барахолка»
Аватара нет
Российские золотодобытчики дорожают вопреки обвалу остального рынка
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
getdiamondshyip - getdiamondshyip.com
От TrojanWar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
США готовятся отключить Россию от SWIFT
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
396,680
Тем
445,516
Сообщений
10,818,515

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube