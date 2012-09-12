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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,446
Благодарностей: 6,093
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Названа еще одна страна для Android Pay в 2017 году
Мобильный платежный сервис Android Pay запустится в России в следующем году.
87% российских пользователей используют смартфоны на базе Android. Запуск сервиса на российском рынке готовы поддержать Альфа-банк, Райффайзенбанк, Бинбанк и Тинькофф Банк.
Напомним, в России уже работают Apple Pay и Samsung Pay.
По материалам PaySpace Magazine
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