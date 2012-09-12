Созданный учеными электрический провод имеет толщину три атома и состоит из проводящей и изолирующей частей.
Физики из США, Мексики и Германии использовали алмазы минимальных размеров для сборки тончайшего в мире электрического провода.
Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Materials, кратко о нем сообщает Национальная ускорительная лаборатория SLAC.
Созданный учеными электрический провод имеет толщину три атома и состоит из проводящей и изолирующей частей. Первая образована атомами серы и меди, вторая — наноалмазами. За счет действия между кристаллами сил Ван-дер-Ваальса ученым удалось добиться самосборки такой конструкции.
Re: Созданы тончайшие в мире электрические провода
Цитата:
Сообщение от moskva
Созданный учеными электрический провод имеет толщину три атома и состоит из проводящей и изолирующей частей.
Толщина три атома. Образно сложно представить. Для широкого круга потребителей вряд ли будет использоваться такой нано- провод. Может быть где - нибудь в медицине применение найдет провод такой. Привычнее в миллиметрах толщину воспринимать.