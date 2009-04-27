Между рецессией и ростом: каким для экономики России стал 2016 год

Продолжение рецессии при обещаниях чиновников, что рост вот-вот возобновится, падение доходов и инвестиций, истощение резервов — этим запомнился уходящий 2016 год с точки зрения экономики. На другой чаше весов — рекордно низкая инфляция и ожидания экономического роста в новом году
Рекорд инфляции
Для бизнеса рост цен — главное препятствие для ведения дел в России, говорилось
в сентябрьском рейтинге Давосского форума. Инфляция остается главной проблемой и для российских граждан, показал декабрьский опрос
Левада-центра. Однако в 2016 году инфляция впервые за три года перестала быть двузначной. Рост цен к концу года, по официальному прогнозу, должен замедлиться до 5,8%, а Минфин ждет, что показатель окажется еще ниже — 5,5%, говорил 23 декабря министр финансов Антон Силуанов. «Это рекордно низкий уровень инфляции, — отмечал на ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин. — Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5% и далее 4% инфляции».
В 2014 году, после обмена санкциями и контрсанкциями, а также падения цен на нефть, уровень инфляции взлетел до 11,4%, а к концу прошлого года достиг 12,9%.
В этом году Центробанк и Минфин объединились в постановке амбициозной задачи — в 2017 году достичь инфляции в 4% и удержать ее на том же уровне в следующие два года. Именно достижение этой цели стало основной темой подавляющего большинства выступлений ЦБ. В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина отвергала претензии в «зацикленности» на инфляции. ЦБ не стремится замедлить цены в ущерб экономическому росту и понимает, что таргетирование само по себе не поможет увеличить ВВП, объясняла она. «Мы понимаем, что должна быть взаимоувязанная политика бюджетной консолидации, денежно-кредитной политики и структурных реформ», — говорила Набиуллина на съезде РСПП 19 декабря.
Доходы все еще падают
Российские чиновники не раз в 2016 году анонсировали скорое возвращение экономики к росту, но пока его нет — и это особенно заметно, если смотреть на доходы населения. В реальном выражении они снижаются третий год подряд
. Наиболее глубокое падение в 2016 году наблюдалось в августе — по уточненным данным Росстата, в этом месяце реальные доходы снизились на 8,5%. Доходы перестали падать
, но только у некоторых групп населения, говорил в конце ноября первый вице-премьер Игорь Шувалов. Общая динамика остается отрицательной, хотя падение и не идет такими высокими темпами, как летом.
При этом зарплаты населения растут, причем как в номинальном, так и в реальном выражении, но от падения располагаемых доходов это не спасает — при оценке показателя из заработка вычитаются обязательные платежи (налоги, сборы, коммунальные платежи), а они в последнее время растут.
Власти планируют выйти на рост реальных доходов населения в 2017 году, говорил
Силуанов. Доходы россиян увеличатся на 0,2% в 2017 году, а в следующие два года рост ускорится до 0,5 и 0,8%, свидетельствует официальный бюджетный прогноз. Более оптимистичен вариант Минэкономразвития «Базовый+», который предусматривает рост доходов
на 1,2, 1,8 и 2,2%.
Сберегать — не потреблять
Состояние потребительского спроса — главный фактор падения или роста российского ВВП, указывали аналитики «Уралсиба»
и Райффайзенбанка
, и в 2016 году динамика потребления вполне соответствовала общим тенденциям в экономике. Оборот розничной торговли в 2016 году не вырос ни в одном месяце, интрига заключалась лишь в темпах его падения, которые в три осенних месяца впервые с февраля замедлились до менее 5%. Раньше потребительская активность коррелировала с динамикой по реальным зарплатам, но теперь этот тренд прекратился, так как люди стали более склонны к сбережениям
. Подобный парадокс — зарплаты растут, потребление падает — наблюдался и в 2009–2010 годах, однако тогда он был не таким резким
, говорил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Даже группы населения с низкими доходами, которые традиционно более склонны тратить деньги, нежели копить, снижают потребительскую активность, так как все больше россиян живут за чертой бедности, писала в своем обзоре главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Оборот розничной торговли, следует из бюджетного прогноза, должен начать расти в 2017 году — правда, всего на 0,6%. В следующие два года темпы роста должны увеличиться на 1,1 и 1,8%.
В ожидании инвестиций
Падение экономики сопровождается снижением объема инвестиций. Росстат не дает оперативной помесячной статистики по инвестициям в основной капитал, однако даже из имеющихся сведений видно их сокращение. В первом квартале они снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в дальнейшем падение замедлилось — по итогам девяти месяцев оно составило 2,3%. Предприниматели и граждане копят деньги, никуда не вкладывая их, жаловался
экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Впрочем, эта проблема не новая, она была и в «тучные годы». При этом власти не обещали синхронного роста и ВВП, и объема инвестиций — Улюкаев предсказывал, что инвестиционная активность возобновится только во второй половине следующего года. А ВВП выйдет «на относительно небольшие параметры экономического роста» уже в начале года, говорил
в интервью «Первому каналу» в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что для роста инвестиций нужна инфляция в 4%
и ниже.
Экономика пережила арест своего министра
Одним из самых заметных событий в российской экономике и «околоэкономике» в 2016 году стал арест министра, отвечающего за ее развитие, но для бизнеса это шоком не стало. О задержании Алексея Улюкаева Следственный комитет сообщил в ночь на 15 ноября. Чиновника обвинили в получении взятки
в размере $2 млн за выдачу положительной оценки, которая позволила «Роснефти» купить пакет акций «Башнефти». Впоследствии Улюкаева поместили под домашний арест, президент Владимир Путин уволил его из-за утраты доверия, а новым министром вместо 60-летнего чиновника стал 34-летний замглавы Минфина Максим Орешкин
, получивший статус самого молодого члена правительства.
Путин назвал ситуацию с Улюкаевым
«печальным фактом», для Медведева она оказалась
«за гранью понимания», а 18% россиян, по данным Левада-центра
, сочли арест министра одним из важнейших событий года. При этом рынок претензии к министру не взволновали. Индекс ММВБ на следующий день после задержания закрылся незначительным снижением на четыре пункта, а на следующий день поднялся выше отметки 14 ноября. Уже 24 ноября индекс впервые в истории превысил 2100 пунктов
, а 8 декабря преодолел отметку
в 2200 пунктов.
Создание ИП как ответ на застой
Стагнация не помешала расти количеству индивидуальных предпринимателей. В декабре 2013 года в стране насчитывалось 3,4 млн ИП, в 2016-м их уже 3,6 млн. Это удобный и понятный налоговый режим, поэтому некоторые бизнесмены, которые раньше работали в формате небольших компаний, перерегистрировались как ИП, говорит вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. Кроме того, в формат ИП переходят те предприниматели, которые раньше работали по серым схемам и вообще не платили налоги, отмечает он. На это повлияли и налоговые каникулы для ИП, которые ввели многие регионы, льготные кредиты и мораторий на плановые проверки, добавляет президент «Опоры России» Александр Калинин. С другой стороны, некоторые компании оформляют отношения со своими сотрудниками как с ИП из-за сложной экономической ситуации, но доля такой вынужденной меры в приросте индивидуальных предпринимателей не больше 10%, отмечает он.
Сокращение бюджета и резервов
Бюджет России помогает достичь прогресса экономике
в целом — в частности, снизить инфляцию, удержать безработицу на низком уровне и обеспечить низкую восприимчивость экономики
к часто меняющимся внешним факторам, говорил Силуанов. Тема бюджета также стала одной из основных в выступлениях чиновников финансово-экономического блока. Разговоры шли вокруг бюджетной консолидации — расходы государства со следующего года начнут планомерно сокращаться, и такая политика сохранится как минимум три года. Впрочем, в реальном выражении, как подсчитал
РБК с поправкой на инфляцию, они снижаются уже с прошлого года, то есть в целом секвестр продлится не менее пяти лет
.
Сокращение расходов, призванное снизить бюджетный дефицит, происходит в условиях истощения резервов. Совокупный объем Фонда национального благосостояния и Резервного фонда по состоянию на 1 декабря 2016 года составил 6,7 трлн руб., хотя годом ранее находился на уровне 8,7 трлн руб. При этом Резервный фонд иссякнет уже в 2017 году
, предупреждал Минфин. Финансировать дефицит власти собираются с помощью наращивания государственных займов, а пополнять резервы рассчитывают в 2020 году, когда заработает новое бюджетное правило
. Если цены на нефть будут держаться хотя бы на уровне $50 за баррель, бюджет может получить в 2017 году дополнительно 1 трлн руб., из которых половина может быть направлена в резервные фонды на поддержание их уровня, говорил Силуанов в этом месяце.
Опасения промышленности не оправдались
Деловая активность в России вышла на рост. Соответствующий индекс (PMI) рассчитывается компанией Markit — если он ниже 50 пунктов, деловая активность падает, если выше — растет. PMI в сфере услуг растет с февраля, а индекс в промышленности изменил траекторию в середине года: до мая он падал каждый месяц, однако с июня вышел на стабильный рост, а в ноябре и вовсе достиг максимума за 68 месяцев
.
Особого спада именно в промышленности не было, хотя в декабре 2014 года его ожидали и чиновники, и аналитики, говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Однако в 2015 году власти «дезинформировали» промышленность постоянными разговорами о том, что экономика преодолела дно, напоминает он. Резкого отскока так и не произошло, из-за этого в начале 2016 года в промышленности наблюдалось разочарование, но к середине года риторика сменилась, и чиновники, по сути, признали наличие затяжного кризиса. Это позволило предприятиям более реально оценить свое положение, понять, что быстрых изменений не будет, и приспособиться к этому, считает Цухло.
Мантра о росте
О чем чаще всего говорили чиновники, комментируя ситуацию в экономике? РБК проанализировал попавшие в СМИ высказывания членов финансово-экономического блока правительства, а также вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок. В первую очередь представители кабмина говорили о бюджете, во вторую — о нефти. В тройку лидеров также вошло слово «приватизация» (в декабре консорциум Glencore и суверенного фонда Катара приобрел 19,5% «Роснефти»
).
Кроме того, чиновники уделяли внимание ценам — в их высказываниях они, правда, заняли только четвертое место. Но, по данным Левада-центра, россияне считают обесценивание денег главным событием года
. А на пятом месте расположилось слово «рост» — чиновники не раз анонсировали скорое восстановление экономики и увеличение, пусть и медленное, ВВП. Однако пока этот показатель продолжает снижаться, свидетельствуют данные
Росстата (в январе—сентябре ВВП снизился на 0,7% к тому же периоду прошлого года). Падение экономики в 2016 году прописано и в бюджетном прогнозе — на 0,6%. Медленный рост запланирован в следующие три года — на 0,6, 1,7 и 2,1% соответственно.
Граждане ждут трудностей
Несмотря на анонсированное восстановление экономики, многие россияне по-прежнему считают, что худшие времена впереди. По данным ВЦИОМа
, по итогам первого квартала года таковых было 52%, что стало рекордом с 1997 года. А по состоянию на ноябрь подобной точки зрения придерживаются 47% респондентов. 22% граждан считают, что худшие времена уже позади, еще столько же придерживаются мнения, что страна переживает их прямо сейчас.
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