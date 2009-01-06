Банк за одну гривну: или Коломойскому переплатили?
Банк за одну гривну: или Коломойскому переплатили?
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Переходный период в «Привате» длился всего 72 часа. В понедельник, 19 декабря, председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что «ПриватБанк» отнесен к категории неплатежеспособных. По ее словам, дефицит капитала банка составил 116 млрд грн, а 97% корпоративного кредитного портфеля было роздано компаниям, связанным с акционерами. Эту «дыру» Нацбанк планирует закрыть выпуском облигаций госзайма. Первый транш ценных бумаг на 43 млрд гривен будет выпущен до конца года. 21 декабря «ПриватБанк» официально перешел в государственную собственность всего за одну гривну, а вот размеры «дыры» к концу недели, по уточненным подсчетам, увеличились почти до 150 млрд, хотя бывшие руководители банка это отрицают.
Теперь о «дыре», вдруг возникшей в «Привате». Предоставляя населению действительно качественные услуги с тарифами на порядок ниже, чем у конкурентов, банк обрел имидж крепкого и надежного. И где еще хранить свои вклады, как не здесь? Кредитные же программы при этом оставались скромными и ограниченными. Собирая с 6 миллионов украинцев их сбережения одной рукой, «Приват» тихонечко выдавал из этих денег гигантские кредиты другой — но не населению, а дочерним компаниям Коломойского и Боголюбова. В общей сложности «ПриватБанк» выдал невозвратных и беззалоговых кредитов своим же собственным доверенным коммерческих структурам на 148 миллиардов гривен — то есть на 6 млрд долларов США, сообщает украинское издание «Полiтолог».
Фото Александры Хандрамай
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«Иными словами, — считает эксперт «Полiтолога» Сергей Наколенко, — «ПриватБанк» — это гигантский мыльный пузырь, который создал иллюзию своей мощи и стабильности, собрал у населения деньги, все дал в долг своим же компанием, ничего под залог не взял, таким образом украл все деньги и убежал… И пока вы видите этот банк на каждом шагу и думаете, что он стабилен, он на самом деле просто банкрот».
«Что с этого будет иметь Порошенко? — задает сам себе вопрос Николенко. — А ему все-равно, не он же должен лично влить в «Приватбанк» эти деньги, чтобы он не лопнул! Порошенко уже обо всем договорился: он получит очередной кредит от МВФ на сумму порядка 5,5 миллиарда долларов на то, чтобы погасить эту колоссальную задолженность банка и чтобы революции не было. При этом безумный долг нашего государства увеличится с 155 миллиардов до 160 миллиардов долларов. Что в принципе тоже давно уже всем безразлично — нам все равно конец, у нас весь резерв 24 миллиарда. Мы давно уже сидим в неоплатных долгах и долговом рабстве у МВФ».
В общем, поясняет Николенко, бывшие хозяева «Привата» собрали с населения около 6 млрд долларов, положили их себе в карман, но чтобы не было очень больно вкладчикам, перекредитовали такую же сумму посредством государства у МВФ и мягко разделили ее на всех жителей страны — с каждого по три тысячи грн. Ловкость рук и никакого мошенничества! Ну, а в качестве бонуса за приобретение банка государству, а точнее его кредиторам, бывшие хозяева, как уже говорилось, передали подробную информацию о всех транзакциях и клиентах, отмечает эксперт.
С национализацией «ПриватБанка» практически завершилась очистка банковской системы. Ранее закрылись уже больше 80 банков. Самый активный банкопад был в 2015-м, в этом году банки лопались реже, но с громким треском. У государства в активе теперь крупнейшие «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк» и «Приват». А это — 53% всего рынка и 60% денег украинцев.