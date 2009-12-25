Рыночная капитализация биткоина превысила $15 млрд

Вслед за установленным ранее сегодня новым ценовым максимумом 2016 года, новый рекорд обновила и рыночная капитализация первой криптовалюты. По данным coinmarketcap, на 14:40 UTC (17:40 мск), она оценивалась в $15,1 млрд.
Несколькими часами ранее биткоин вышел на рекордные в 2016 году показатели курса и в настоящий момент торгуется в районе $933 на европейских и американских биржах и около $960 на китайских.
Основными факторами, стимулирующими рост цены биткоина, по-прежнему называются активности китайских инвесторов, неуверенность в традиционных валютах в ряде развитых стран, а также последствия изъятия из обращения крупных купюр в Индии.
«Мы наблюдаем волну индийских покупателей, находящихся в поиске способов смягчить последствия недавнего изъятия из обращения больших запасов наличности и испытывающих проблемы с передвижением фиатной валюты», — цитирует Australian Financial Review Сэма Ли, CEO Bitcoin Group.
Помимо того, в Индии активно ширятся слухи о возможном запрете на импорт золота, что также привлекает к биткоину больше инвесторов.
Примечательно, что рыночная капитализация биткоина превысила отметку в $14 млрд всего пять дней назад.
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