Рыночная капитализация биткоина превысила $15 млрд



Несколькими часами ранее биткоин вышел на рекордные в 2016 году показатели курса и в настоящий момент торгуется в районе $933 на европейских и американских биржах и около $960 на китайских.



Основными факторами, стимулирующими рост цены биткоина, по-прежнему называются активности китайских инвесторов, неуверенность в традиционных валютах в ряде развитых стран, а также последствия изъятия из обращения крупных купюр в Индии.



«Мы наблюдаем волну индийских покупателей, находящихся в поиске способов смягчить последствия недавнего изъятия из обращения больших запасов наличности и испытывающих проблемы с передвижением фиатной валюты», — цитирует Australian Financial Review Сэма Ли, CEO Bitcoin Group.

Помимо того, в Индии активно ширятся слухи о возможном запрете на импорт золота, что также привлекает к биткоину больше инвесторов.



Примечательно, что рыночная капитализация биткоина превысила отметку в $14 млрд всего пять дней назад.



