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Cerebras – стартап для аппаратного обеспечения привлек $25 млн инвестиций

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Cerebras – стартап для аппаратного обеспечения привлек $25 млн инвестиций



Американская компания Cerebras из Лос-Альтос штат Калифорния на основе стартапа скрытого режима для аппаратного обеспечения привлекла $25 млн. инвестиций.

Инвесторы не были раскрыты.

Эндрю Фельдман, основатель и генеральный директор компании Cerebras, который был одним из основателей и генеральным директором SeaMicro (приобретенный AMD за $ 355 млн.), вице-президентом по маркетингу и управлению продуктами компании Force10 Networks (приобретенный Dell за $800 млн.), и вице-президентом по корпоративному маркетингу и корпоративному развитию Riverstone Networks (NASDAQ: RSTN) с самого начала через IPO.




Компания также состоит из Шон Ли, основателя и главного архитектора оборудования, Билла Линча, вице-президента по разработкам и Гэри Лаутербах, технического директора. Более подробной информации о компании больше нет и реально найти ее тяжело и также очень мало информации в интернете. Единственное описание есть на LinkedIn. От других источников есть предположение, что компания может заниматься разработкой специализированных чипов следующего поколения (возможно GPU, графическим процессором) для глубокого изучения приложений. Могут быть разработаны разные виды процессоров или другие виды чипов, которые могут улучшить вычислительную мощность или эффективность, что может привести к созданию более мощных приложений.




Перевод специально для mmgp.ru


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горячие новости, инвестиции, стартап
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