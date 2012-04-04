Robot-money.com - Robot-money

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 08.12.2016.
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Кто бы ни хотел получать реальные деньги в интернете без каких-либо специальных навыков и умений? Проект «ROBOT-MONEY» создан именно для этой цели! По большому счету эта новейшая экономическая игра, которая приносит вам реальный доход каждый день. На настоящий момент достаточно тяжело найти действительно работающую инвестиционную игру, приносящую высокий доход. Проект «ROBOT-MONEY» собрал только самые лучшие моменты от всех существующих сегодня крупных проектов и воплотил их в себе. Маркетинг просчитан минимум на три года роботы проекта. Сайт будет зарабатывать во всех возможных автоматизированных видов зароботка в сети, таких как трафик, реклама и многое другое. Именно это обеспечит более длительную жизнь проекта. Зарабатывай реальные деньги каждый день!
В чем же смысл игры «ROBOT-MONEY»? Здесь все достаточно просто! Покупайте различных роботов и зарабатывайте на них деньги. Чем дороже робот, тем большее количество реальных денег он приносит ежедневно. Никаких сложных операций и ведений статистики, просто заходи в проект ежедневно и забирай свой реальный доход!
Количество роботов не неограниченно. Приобретая большое количество различных роботов, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль. Приятным бонусом является то, что мы даем возможность получить робота совершенно бесплатно. Для этого вам необходимо просто зарегистрироваться, и робот "ROB-M V.3.0" достанется вам совершенно бесплатно! А также получайте 10% от всех пополнений приведенных вами друзей СРАЗУ НА ВЫВОД Каждый пользователь который приобрел робота автоматически становиться участником конкурса.
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◄ Магазин (Маркетинг) ►
100% на вывод.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 0.1 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 10 руб.
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◄ Бонусы ►
10 руб. в подарок.
Бонусы на пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa, Web Money
Вывод - Payeer, Web Money, Qiwi, Yandex Money
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◄ Депозит / Листинг VIP ►
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◄ Мой рефбек ►