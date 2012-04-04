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Robot-money.com - Верну рефбек 1ОО%.

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Старый Сегодня, 03:54
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,165
Благодарностей: 541
КП: 0.013
Robot-money.com - Верну рефбек 1ОО%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбек 1OO% в игре Robot-money.

Условия получения рефбека:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, отправить данные по форме , находящейся в разделе "РЕФБЕК" на мониторинге.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течение 48 ч. Срок давности вашего депозита не должен превышать более 48 ч. на момент обращения за рефбеком.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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