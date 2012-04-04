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Robot-money.com - Верну рефбек 1ОО%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек 1OO% в игре Robot-money.
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2. После регистрации и пополнения счета, отправить данные по форме , находящейся в разделе "РЕФБЕК" на мониторинге.
3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течение 48 ч. Срок давности вашего депозита не должен превышать более 48 ч. на момент обращения за рефбеком.
Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
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