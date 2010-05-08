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Pavel-incepty с днем рождения.

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Поздравления форумчан с различными значимыми событиями в их жизни.
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Старый Сегодня, 03:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.12.2016
Сообщений: 9
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Pavel-incepty с днем рождения.
Коллектив кинутых вкладчиков shareinstock
поздравляет админа форума mmgp.ru - Павла Крымова с 41 - й годовщиной рождения!




Пусть следующий жизни год
Будет вовсе без забот,
Радость только дарит,
Без удачи не оставит.
И желаем мы тебе
Быть всегда на высоте,
Быть таким, каким сам хочешь,
Получать все что захочешь!



Если денег будет не хватать, оставьте свой кошелек, наш коллектив еще подбросит деньжат.

Коллективы брошенных инвесторов privatefx, startupum, betonmany, solvena к поздравлениям присоединятся позже.
__________________
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Последний раз редактировалось interesnoprosto; Сегодня в 03:58.
interesnoprosto на форуме  
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