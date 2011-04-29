Биткоин обновил максимум с января 2014 года

Курс биткоина к доллару США превысил отметку $930 — впервые почти за три года. Во вторник криптовалюта подорожала до $933,73, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
По состоянию на 18:39 МСК биткоин торгуется на уровне $931,47. В последний раз он стоил дороже лишь 6 января 2014 года, когда за него давали $950.
Своего исторического максимума биткоин достиг 29 ноября 2013 года: тогда он поднимался до отметки $1242. После этого курс криптовалюты резко упал.
2016 год оказался очень удачным для биткоина: с января он вырос в цене почти вдвое — с $433 до $933. Эксперты Bloomberg предсказывают, что по итогам года он может стать самым доходным активом среди валют.
22 декабря сообщалось, что общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов превысила рекордные 14 млрд долларов.
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