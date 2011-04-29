Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,666 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоин обновил максимум с января 2014 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:40
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 410
Благодарностей: 207
КП: 0.241
Биткоин обновил максимум с января 2014 года
Курс биткоина к доллару США превысил отметку $930 — впервые почти за три года. Во вторник криптовалюта подорожала до $933,73, что на 3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



По состоянию на 18:39 МСК биткоин торгуется на уровне $931,47. В последний раз он стоил дороже лишь 6 января 2014 года, когда за него давали $950.

Своего исторического максимума биткоин достиг 29 ноября 2013 года: тогда он поднимался до отметки $1242. После этого курс криптовалюты резко упал.

2016 год оказался очень удачным для биткоина: с января он вырос в цене почти вдвое — с $433 до $933. Эксперты Bloomberg предсказывают, что по итогам года он может стать самым доходным активом среди валют.

22 декабря сообщалось, что общая стоимость всех находящихся в обращении биткоинов превысила рекордные 14 млрд долларов.

источник
__________________
На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора
назаревич на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Индекс РТС обновил максимум с ноября 2015 года moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.03.2016 13:44
Индекс ММВБ обновил максимум с 2011 года Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2015 17:39
Курс доллара обновил свой максимум с 2012 года Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2014 13:38
Финансовая компания Forex-Broker: EURCAD обновил максимум 2011 года. Forex-Broker analitics Аналитика от компаний 0 29.04.2011 11:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ярослав Яценко
Melon Gain - melongain.com
От Ярослав Яценко в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Angelika78
Вести России: Программа "Страховое время"
От Angelika78 в разделе «Страхование (накопительные программы)»
Аватар Artoha
Opera 11 - с плагинами.Более чем удобно.
От Artoha в разделе «Софт»
Аватар nitroade
Домен в .ком зоне
От nitroade в разделе «Доменные имена»
Аватара нет
Внимание! Постоянно действующий конкурс материалов об онлайн-инвестициях
От PasProfit в разделе «PasProfit.ru»
Аватар Haker
Гаранты ММГП
От Haker в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
396,666
Тем
445,490
Сообщений
10,817,650

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube