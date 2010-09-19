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Сервис по поиску самых низких цен Price.com привлек $2 млн инвестиций

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Сервис по поиску самых низких цен Price.com привлек $2 млн инвестиций


Стартап Price.com сегодня объявил о получении инвестиций в размере $2 млн. для создания в одном месте максимально практичного и удобного сервиса по поиску самых лучших ценовых предложений и сделок в онлайне, на мобильных устройствах и непосредственно в самих магазинах".

Price.com анализирует всевозможные сайты электронной коммерции, чтобы показать потребителям наиболее экономные варианты покупок. Стартап из Сан-Франциско планирует запустить данный сервис в начале 2017 года в виде мобильного приложения и браузерной версии.

Основатель и генеральный директор Price.com Рауль Джейн решил создать подобный сервис после того, как он купил себе дорогую мебель, а затем увидел тот же товар намного дешевле в другом магазине. В результате, он учредил Price.com в качестве эффективного инструмента, который поможет пользователям просматривать и анализировать различные варианты сделок и существенно экономить на всех своих покупках. Price.com в настоящее время проходит стадию закрытого бета-тестирования.

"На данный момент потребители стараются следить за постоянно меняющимися рекламными предложениями, просчитывать все нюансы, находить самые низкие ценовые предложения, а также взвешивать все преимущества при покупке новых и подержанных товаров", – комментирует Джейн. "Price.com решает все эти проблемы, предоставляя покупателям всю необходимую информацию, которая требуется для совершения наиболее экономного и уверенного приобретения".

Предыдущая компания Рауля Джейна Appurify была куплена корпорацией Google в 2014 году, и теперь она известна как могучая Google Test Labs.

Текущее стартовое финансирование Price.com возглавили Social Capital, TransMedia Capital и Visionnaire Ventures. Кроме того, в данном инвестиционном раунде также участвовали Innovation Global Capital и венчурные инвесторы Дэйв МакКлюр, Джеффри Перлман и Ларри О'Коннор.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://venturebeat.com/2016/12/27/pr...ommerce-sites/

https://text.ru/antiplagiat/5862f3177e9b7
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