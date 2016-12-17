EcoInvest LLP - modern.ecoinvest.su

Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.
Старт: 07.12.2016
Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Зарегистрированная компания
Описание HYIP:
Цитата:
Инвестиции в развитие альтернативных источников энергии на сегодняшний день являются одними из самых выгодных. И это совсем неудивительно. Ведь уровень развития человечества, урбанизация городов и других населенных пунктов растет и потребность в энергии тоже все время увеличивается. Таким образом альтернативная энергия является единственной правильной ветвью развития, а если это так, то сейчас самое время встать во главе этого направления и возглавить его. Что собственно и является основной стратегической целью компании EcoInvest LLP.
Инвестиционные планы: 4,9% - 10% за 24 часа
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни
Это что тут такое появилось, с 7 декабря вкашный проект.
В VK уже конкурсы проводят, админ на подарки собирать пришел сюда?
Цитата:
Внимание новости📢
Инвестиционный проект Modern.EcoInvest.su 🌱 поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством. И хочет отблагодарить своих участников.
Во первых мы дарим всем участником +2.017% от суммы инвестирование сразу на счёт до 31 декабря включительно на всех тарифах.
Во вторых мы разыгрываем 5 штук Apple iPhone 7 128Gb.