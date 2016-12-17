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EcoInvest LLP - modern.ecoinvest.su

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:49
#1
Премиум
 
Аватар SQMonitor
 
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 44,606
Благодарностей: 2,832
КП: 0.051

награды Ветеран MMGP.RU 
EcoInvest LLP - modern.ecoinvest.su
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 07.12.2016

Особенности: Защита от DDoS | SSL-шифрование | Зарегистрированная компания

Описание HYIP:
Цитата:
Инвестиции в развитие альтернативных источников энергии на сегодняшний день являются одними из самых выгодных. И это совсем неудивительно. Ведь уровень развития человечества, урбанизация городов и других населенных пунктов растет и потребность в энергии тоже все время увеличивается. Таким образом альтернативная энергия является единственной правильной ветвью развития, а если это так, то сейчас самое время встать во главе этого направления и возглавить его. Что собственно и является основной стратегической целью компании EcoInvest LLP.
Инвестиционные планы: 4,9% - 10% за 24 часа
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни

Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $100,000
Реф-программа: 10%*
Выплаты: Вручную

Платежные системы: Advanced Cash | Payeer | Perfect Money | QIWI | Yandex.Money

Наш вклад:
Date : 12/17/2016 07:22
From/To Account : U7544488
Amount : -65.00
Currency : USD
Batch : 157375056
Memo : Shopping Cart Payment. modern.ecoinvest.su.
Payment ID : 323

Поступил платеж:
Date : 12/26/2016 09:27
From/To Account : U7544488
Amount : 21.19
Currency : USD
Batch : 158199288
Memo : Ð’Ñ‹Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ð° Modern.EcoInvest.su

Посетить Сайт: http://modern.ecoinvest.su/
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На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

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Старый Сегодня, 03:07
#2
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,857
Благодарностей: 38,453
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: EcoInvest LLP - modern.ecoinvest.su
Цитата:
Сообщение от SQMonitor Посмотреть сообщение
Старт: 07.12.2016
Цитата:
Сообщение от SQMonitor Посмотреть сообщение
Инвестиционные планы: 4,9% - 10% за 24 часа
Это что тут такое появилось, с 7 декабря вкашный проект.

В VK уже конкурсы проводят, админ на подарки собирать пришел сюда?

Цитата:
Внимание новости📢
Инвестиционный проект Modern.EcoInvest.su 🌱 поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством. И хочет отблагодарить своих участников.
Во первых мы дарим всем участником +2.017% от суммы инвестирование сразу на счёт до 31 декабря включительно на всех тарифах.
Во вторых мы разыгрываем 5 штук Apple iPhone 7 128Gb.
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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 03:10.
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 03:36
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,304
Благодарностей: 5,365
КП: 0.388
Re: EcoInvest LLP - modern.ecoinvest.su
С этим вроде все ясно Вкишачный шлачек выполз на добор от вк легенды - там все легенды у них и работают вечно
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На правах рекламы: Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора

Лучший проект осени и зимы
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