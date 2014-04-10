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Сотни тысяч долларов в год: в Беларуси заработал "налог на болванки"

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Старый Сегодня, 02:35
#1
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награды Волшебный горшочек 
Сотни тысяч долларов в год: в Беларуси заработал "налог на болванки"


Теперь в Беларуси производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров будут должны платить так называемый "налог на болванки". Отчисления пойдут исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов.

Вознаграждение авторам будет заложено в цену устройств, с помощью которых можно записать музыкальные или видеопроизведения (например, компьютеры, смартфоны, пишущие DVD-плееры), и носителей информации, на которые это можно сделать (флешки, диски, видеокассеты и т.д.). Эта норма прописана в ст. 35 Закона «Об авторском праве и смежных правах», вышедшего еще в 2011 году.

В частности, там говорится, что «за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений вознаграждение выплачивается изготовителями оборудования (аудио- и видеомагнитофонов и другого оборудования) и материальных носителей (пленок, кассет, лазерных дисков, компакт-дисков и иных материальных носителей), обычно используемых для воспроизведения произведений в личных целях».

Интересно, что точного перечня устройств, подлежащих обложению, пока еще нет. Но работа по закрытию всех юридических пробелов будет проведена в самом ближайшем будущем.

Норма сбора — 0,1% от отпускной цены произведенного или импортируемого оборудования (компьютеров, планшетов, смартфонов) и 3% от цены носителей информации (флешки, диски и т.д.).

Новым сбором по закону облагаются все накопители и устройства, позволяющие записывать музыку и фильмы, независимо от того, будут они использоваться для загрузки контента или нет.

По словам главы Общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, они ожидают поступления «сотен тысяч долларов в год». 25% всех полученных средств будет остается обществу, 65% будет уходить авторам и исполнителям сотрудничающими с обществом, исходя из популярности их произведений, а оставшиеся 10% пойдут на социальные проекты. Это проведение конкурсов, фестивалей, поддержку молодых исполнителей и деятелей кино.

Как заявляет глава "Общества авторов": "Это уже право производителя — увеличивать отпускную цену для покупателей или уменьшить на соответствующую сумму свою прибыль". Хотя скорее всего рядовым покупателям стоит ожидать увеличение цены на диски, флешеки, компьютеры, смартфоны, DVD-плееры и др. технику и носители информации на 0,1-3%.

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