В «Одноклассниках» ввели плату за использование GIF-картинок в сообщениях

Социальная сеть «Одноклассники» предложила своим пользователям новую платную услугу: возможность отправлять анимированные картинки в личных сообщениях за 30 российских рублей (95 белорусских копеек) в день либо за 99 российских рублей (белорусских 3 рубля 13 копеек) в месяц. О тестировании этого функционала стали сообщать отдельные пользователи соцсети.
Пользователи могут в течение недели попробовать новый сервис бесплатно с автоматическим продлением подписки. Во время нее одноклассники смогут обмениваться GIF-изображениями, прикрепленными к сообщениям в личной переписке. Ссылка на GIF-файл будет отправляться, как и прежде, без проблем.
Представители соцсети подтвердили тестирование нового функционала. Таким образом компания экспериментирует с платными услугами, чтобы понять, какие форматы развлекательных сервисов сделать приоритетными.
Источник