Wildcat Technology Partners привлек $52.2 миллиона для своего венчурного фонда

Расположенная в Сан-Матео, Калифорния, США, фирма Wildcat Technology Partners, которая занимается венчурным инвестированием в компании на ранней стадии развития, получила на втором этапе 52,2 миллиона долларов для своего первого фонда. В соответствии с нормативно-правовой формой, зарегистрированной Комиссией по ценным бумагам и биржам, в финансировании участвовали 15 инвесторов. В общей сложности планировалось привлечь 100 миллионов долларов. На первом этапе в декабре 2015 года было получено 48,89 миллионов долларов, таким образом, поставленная цель была выполнена.
Компания Wildcat Technology Partners была основана в 2015 году Биллом Эриксоном, Брюсом Кливлендом, Кэтрин Барр и Брайаном Столлом и инвестирует деньги в новые проекты, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, машинным обучением, интернетом вещей и робототехникой. Особенно вызывают интерес компании, которые применяют вышеперечисленные технологии на потребительском рынке, в цифровом здравоохранении, образовательных проектах, финтехе и маркетинге.
Портфель компании включает такие проекты, как AirPR, Altiscale, Amplero, Clover, Coupa, Cubetree, Doximity, Kabbage, Splice Machine, Tuition.io, Vlocity и Workfusion.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru