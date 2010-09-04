Hubject получила инвестиции от Volkswagen Group для развития платформы eRoaming

Немецкая компания Hubject из Берлина для развития платформы eRoaming по всей Европе для зарядки электромобилей получила инвестиции от Volkswagen Group.
Сумма сделки не разглашается.
Инвестиции Volkswagen позволят в цифровой форме соединить сеть зарядных станций для электрических транспортных средств (EV) с начала 2017 года. Также средства будут использованы для расширения и интернационализации платформы вместе с BMW, Bosch, Daimler, EnBW, Innogy и Siemens.
Компания была основана в 2012 году Томасом Дайбером, который является генеральным директором компании. Hubject предоставляет водителям EV доступ к зарядным станциям, а также платежное решение. Платформа дает удобный и легкий доступ к зарядным станциям независимо от местоположения. Почти 40 тыс. пунктов зарядных станций трех континентов уже доступны на этой платформе.
В 2013 году компания запустила «intercharge» для зарядки электрических транспортных средств через свою собственную платформу eRoaming для того, чтобы связать отдельные решения в сетевую зарядную инфраструктуру.
Электромобили приобретают все большее значение, популярность и увеличивается спрос на новые инновационные бизнес-модели. Цифровая мобильная служба и сетевая зарядная инфраструктура делают использование электрических транспортных средств проще и более привлекательной.
Рынок электромобилей характеризуется новой межотраслевой производственно-сбытовой цепью и обеспечивает пространство и потенциал развития для новых участников рынка, продуктов и услуг.
Перевод специально для mmgp.ru