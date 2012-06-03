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serenity-btc.com - Serenity-btc

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:07
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 546
Благодарностей: 45
КП: 0.214
serenity-btc.com - Serenity-btc
Я не создатель/админ данного проекта.



Serenity-btc

Низкопроцентник с качественной техчастью и устойчивым маркетингом.
✈ Старт: 11.12.16
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Депозит включен в ежедневные выплаты.
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Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.30 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5%
Техническая часть:
— Домен: ENOM, INC., 02 aug 2016 - 02 aug 2017
— Хостинг: CloudFlare
— H-SCRIPT
— уникальный дизайн
— SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2016-11-21 - 2017-05-28
— защита от DDoS
— две языковой версии: английский, китайский
— выделенный сервер/IP
Посмотреть/Инвестировать: https://serenity-btc.com/?/?ref==VIPMonitor



Депозит:

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Официальный сайт мониторинга: http://monitoring-vip.ru
Последний раз редактировалось VIPMonitor; Сегодня в 00:33.
VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 00:26
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,013
Благодарностей: 5,622
КП: 0.118

награды Волшебный горшочек 
Re: serenity-btc.com - Serenity-btc
ахахха и вклад 20 баксов в низкопроц
Админ с таким процентом доков вагон и маленькую тележку надо
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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