serenity-btc.com - Serenity-btc

Я не создатель/админ данного проекта.
Serenity-btc
Низкопроцентник с качественной техчастью и устойчивым маркетингом.
✈ Старт: 11.12.16
Маркетинг:
SBTC 103% 0.1% в день на 30 дней | Вклады от 10 USD до 100 USD
SBTC 136% 0.1% в день на 365 дней | Вклады от 101 USD до 10000 USD
Депозит включен в ежедневные выплаты.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 10000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.30 USD
Принимает: Payeer, Perfect Money, AdvCash, Bitcoin
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5%
Техническая часть:
— Домен: ENOM, INC., 02 aug 2016 - 02 aug 2017
— Хостинг: CloudFlare
— H-SCRIPT
— уникальный дизайн
— SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2016-11-21 - 2017-05-28
— защита от DDoS
— две языковой версии: английский, китайский
— выделенный сервер/IP
Посмотреть/Инвестировать: https://serenity-btc.com/?/?ref==VIPMonitor
Депозит: