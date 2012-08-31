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Visa и Mastercard прокомментировали стоимость электронных платежей в России
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости/Прайм. Стоимость услуг электронных платежей в РФ учитывает интересы банков-эмитентов платежных карт, торговых предприятий и банков-эквайеров, полагают в международных платежных системах Visa и Mastercard.
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 27 декабря сообщила, что при поддержке "Опоры России", АКОРТ и АКИТ обратилась в ФАС с жалобой на Visa и Mastercard. Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции. Участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности при определении размера межбанковской комиссии.
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"Visa не взимает комиссии с торгово-сервисных предприятий и держателей карт за пользование услугами своей процессинговой сети, торгово-сервисные предприятия выплачивают "торговую уступку" банку-эквайеру", —
заявили РИА Новости в пресс- службе российского представительства Visa.
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"Размер межбанковской комиссии, определяемой компанией Visa, рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить баланс между участниками системы и стимулировать выпуск карт и развитие сети их приема. Мы сотрудничаем со всеми сторонами с целью развития электронной коммерции во благо российской экономики в целом", —
добавили в Visa.
Похожий комментарий распространила и Mastercard.
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"Экономика электронных платежей устроена таким образом, что их стоимость учитывает и балансирует интересы банков-эмитентов, торговых предприятий и банков-эквайеров — всех, кто выигрывает от преимуществ этих технологий, их простоты, удобства и безопасности", —
отметили в пресс-службе Mastercard.
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"По мере перехода России на новые высокотехнологичные цифровые форматы торговли и оплаты услуг, Mastercard внедряет платежные инновации, позволяющие покупателям, финансовым организациям, торговым предприятиям и органам государственной власти пользоваться наилучшими из возможных решений", —
добавили в Mastercard.
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