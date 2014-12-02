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Подоплека "бунта" главы Татарстана: двадцати регионам России угрожает банкротство

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Старый Вчера, 23:50
#1
Специалист
 
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Подоплека "бунта" главы Татарстана: двадцати регионам России угрожает банкротство
Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая на Госсовете республики, подверг критике финансово-кредитную политику федерального центра.



Глава одного из самых успешных регионов-доноров выразил возмущение тем, что доходы его республики утекают в центр, а затем перераспределяются в пользу более экономически слабых территорий. По его словам, даже «если мы хорошо поработаем, все уйдет на покрытие того, что у нас изымут». Между тем сейчас долги трети российских регионов превышают их доходы. В 2018-м их количество превысит половину. По словам Владимира Путина, чтобы «выровнять» разницу, государство передаст коммерческие долги регионов Минфину «на долгий срок» и под «символический» процент. Регионы-доноры — против.


По данным Минфина, долг регионов России за I полугодие 2016 года превышает 2,3 трлн рублей. Для сравнения, столько же осталось в Резервном фонде страны. Еще около 4,5 трлн рублей накоплено в Фонде национального благосостояния. Вроде неплохо, есть профицит. Но это на первый взгляд. Если приглядеться повнимательней, то можно понять, что дыры во многих региональных бюджетах тянут отечественную экономику в пропасть.

По оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, в 2016–2019 годах долги российских регионов вырастут на 50%. Как следствие — грядет рост расходов на их обслуживание и погашение. Эта статья увеличится более чем на 30%. Уже сейчас долговая нагрузка трети российских регионов превышает 60% их доходов. К концу 2018 года четверть областей будут отдавать на обслуживание и погашение долгов до 30% от всего того, что заработают. По мнению S&P, это свидетельствует о высокой вероятности их дефолта.

Для статистики: в России насчитывается 85 субъектов. И только чуть более дюжины из них являются донорами. Прежде всего это Москва и Московская область, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Относительно неплохое финансовое положение наблюдается в Кемеровской, Самарской и Липецкой областях. Только Калужская область за последние 10 лет получила статус донора. Остальные регионы считаются реципиентами, то есть теми, кто получает дотации и выживает за счет федерального бюджета и донорской помощи более обеспеченных областей.

В 2016 году в первую десятку самых дотационных регионов России Минфин включил Дагестан, Якутию, Камчатку, Крым, Чечню, Алтай, Тыву, Бурятию, Ставрополье и Башкирию. В этом году «на круг» им было выделено более 216 млрд рублей. Всего дотации регионам России на выравнивание бюджетной обеспеченности в уходящем году составили около 515 млрд рублей.

Насколько эффективной оказалась эта помощь? За три квартала этого года общий долг регионов сократился на 2,3%. Но это «средняя температура по больнице». В самых закредитованных субъектах долг (из-за его величины и расходов на обслуживание) не сокращается, а растет. Усредненная картина маскирует долговой кризис в двух десятках субъектов, которые в ближайшее время могут стать банкротами.

И они способны потянуть за собой вполне успешные регионы. Именно на это пожаловался глава Татарстана Рустам Минниханов. «Мы понимаем, что нужно поддерживать реципиентов, но не за счет ухудшения ситуации (в регионах-донорах. — «МК»), — отметил он.

Однако, судя по всему, способов вылечить отстающие регионы от дотационной зависимости государство пока не придумало. По словам Владимира Путина, такая поддержка «не должна вести к иждивенчеству», и регионы-реципиенты нужно стимулировать к поиску собственных источников доходов. Впрочем, по словам главы государства, пока этот поиск не закончится успешно, государство продолжит «выравнивать» долги регионов, передавая займы из коммерческих банков в Минфин на долгий срок под «символический» процент.

По мнению экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, такая политика останется исключительно кратковременной мерой. «До 25% российских регионов являются банкротами, и там пришло время вводить внешнее управление», — отмечает он.

Впрочем, по словам завкафедрой РАНХиГС Константина Корищенко, жалобы на несправедливое распределение доходов, когда один регион фактически кормит другой, являются политическими заявлениями. «В любой стране — Италии, Германии, США… — существуют регионы, финансовое положение которых более успешное, чем у остальных. Но они не жалуются на то, что им приходится кормить другие субъекты. Пусть в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах есть нефть и газ. Но это не заслуга их нынешнего руководства. И это не повод менять механизм распределения доходов федеральной казны. Отстающие регионы — это также субъекты России, и ставить под вопрос их выживаемость за счет изменения законодательства нельзя», — полагает эксперт.

источник http://www.mk.ru/economics/2016/12/2...nkrotstvo.html
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