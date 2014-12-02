Еvgeniwolf Специалист

Имя: Евгений Пол: Мужской Адрес: Курская область Инвестирую в: HYIP Регистрация: 10.01.2016 Сообщений: 2,751 Благодарностей: 1,468 КП: 0.058

Подоплека "бунта" главы Татарстана: двадцати регионам России угрожает банкротство Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая на Госсовете республики, подверг критике финансово-кредитную политику федерального центра.







Глава одного из самых успешных регионов-доноров выразил возмущение тем, что доходы его республики утекают в центр, а затем перераспределяются в пользу более экономически слабых территорий. По его словам, даже «если мы хорошо поработаем, все уйдет на покрытие того, что у нас изымут». Между тем сейчас долги трети российских регионов превышают их доходы. В 2018-м их количество превысит половину. По словам Владимира Путина, чтобы «выровнять» разницу, государство передаст коммерческие долги регионов Минфину «на долгий срок» и под «символический» процент. Регионы-доноры — против.





По данным Минфина, долг регионов России за I полугодие 2016 года превышает 2,3 трлн рублей. Для сравнения, столько же осталось в Резервном фонде страны. Еще около 4,5 трлн рублей накоплено в Фонде национального благосостояния. Вроде неплохо, есть профицит. Но это на первый взгляд. Если приглядеться повнимательней, то можно понять, что дыры во многих региональных бюджетах тянут отечественную экономику в пропасть.



По оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, в 2016–2019 годах долги российских регионов вырастут на 50%. Как следствие — грядет рост расходов на их обслуживание и погашение. Эта статья увеличится более чем на 30%. Уже сейчас долговая нагрузка трети российских регионов превышает 60% их доходов. К концу 2018 года четверть областей будут отдавать на обслуживание и погашение долгов до 30% от всего того, что заработают. По мнению S&P, это свидетельствует о высокой вероятности их дефолта.



Для статистики: в России насчитывается 85 субъектов. И только чуть более дюжины из них являются донорами. Прежде всего это Москва и Московская область, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Относительно неплохое финансовое положение наблюдается в Кемеровской, Самарской и Липецкой областях. Только Калужская область за последние 10 лет получила статус донора. Остальные регионы считаются реципиентами, то есть теми, кто получает дотации и выживает за счет федерального бюджета и донорской помощи более обеспеченных областей.



В 2016 году в первую десятку самых дотационных регионов России Минфин включил Дагестан, Якутию, Камчатку, Крым, Чечню, Алтай, Тыву, Бурятию, Ставрополье и Башкирию. В этом году «на круг» им было выделено более 216 млрд рублей. Всего дотации регионам России на выравнивание бюджетной обеспеченности в уходящем году составили около 515 млрд рублей.



Насколько эффективной оказалась эта помощь? За три квартала этого года общий долг регионов сократился на 2,3%. Но это «средняя температура по больнице». В самых закредитованных субъектах долг (из-за его величины и расходов на обслуживание) не сокращается, а растет. Усредненная картина маскирует долговой кризис в двух десятках субъектов, которые в ближайшее время могут стать банкротами.



И они способны потянуть за собой вполне успешные регионы. Именно на это пожаловался глава Татарстана Рустам Минниханов. «Мы понимаем, что нужно поддерживать реципиентов, но не за счет ухудшения ситуации (в регионах-донорах. — «МК»), — отметил он.



Однако, судя по всему, способов вылечить отстающие регионы от дотационной зависимости государство пока не придумало. По словам Владимира Путина, такая поддержка «не должна вести к иждивенчеству», и регионы-реципиенты нужно стимулировать к поиску собственных источников доходов. Впрочем, по словам главы государства, пока этот поиск не закончится успешно, государство продолжит «выравнивать» долги регионов, передавая займы из коммерческих банков в Минфин на долгий срок под «символический» процент.



По мнению экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, такая политика останется исключительно кратковременной мерой. «До 25% российских регионов являются банкротами, и там пришло время вводить внешнее управление», — отмечает он.



Впрочем, по словам завкафедрой РАНХиГС Константина Корищенко, жалобы на несправедливое распределение доходов, когда один регион фактически кормит другой, являются политическими заявлениями. «В любой стране — Италии, Германии, США… — существуют регионы, финансовое положение которых более успешное, чем у остальных. Но они не жалуются на то, что им приходится кормить другие субъекты. Пусть в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах есть нефть и газ. Но это не заслуга их нынешнего руководства. И это не повод менять механизм распределения доходов федеральной казны. Отстающие регионы — это также субъекты России, и ставить под вопрос их выживаемость за счет изменения законодательства нельзя», — полагает эксперт.



источник Глава одного из самых успешных регионов-доноров выразил возмущение тем, что доходы его республики утекают в центр, а затем перераспределяются в пользу более экономически слабых территорий. По его словам, даже «если мы хорошо поработаем, все уйдет на покрытие того, что у нас изымут». Между тем сейчас долги трети российских регионов превышают их доходы. В 2018-м их количество превысит половину. По словам Владимира Путина, чтобы «выровнять» разницу, государство передаст коммерческие долги регионов Минфину «на долгий срок» и под «символический» процент. Регионы-доноры — против.По данным Минфина, долг регионов России за I полугодие 2016 года превышает 2,3 трлн рублей. Для сравнения, столько же осталось в Резервном фонде страны. Еще около 4,5 трлн рублей накоплено в Фонде национального благосостояния. Вроде неплохо, есть профицит. Но это на первый взгляд. Если приглядеться повнимательней, то можно понять, что дыры во многих региональных бюджетах тянут отечественную экономику в пропасть.По оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, в 2016–2019 годах долги российских регионов вырастут на 50%. Как следствие — грядет рост расходов на их обслуживание и погашение. Эта статья увеличится более чем на 30%. Уже сейчас долговая нагрузка трети российских регионов превышает 60% их доходов. К концу 2018 года четверть областей будут отдавать на обслуживание и погашение долгов до 30% от всего того, что заработают. По мнению S&P, это свидетельствует о высокой вероятности их дефолта.Для статистики: в России насчитывается 85 субъектов. И только чуть более дюжины из них являются донорами. Прежде всего это Москва и Московская область, Ленинградская область, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Относительно неплохое финансовое положение наблюдается в Кемеровской, Самарской и Липецкой областях. Только Калужская область за последние 10 лет получила статус донора. Остальные регионы считаются реципиентами, то есть теми, кто получает дотации и выживает за счет федерального бюджета и донорской помощи более обеспеченных областей.В 2016 году в первую десятку самых дотационных регионов России Минфин включил Дагестан, Якутию, Камчатку, Крым, Чечню, Алтай, Тыву, Бурятию, Ставрополье и Башкирию. В этом году «на круг» им было выделено более 216 млрд рублей. Всего дотации регионам России на выравнивание бюджетной обеспеченности в уходящем году составили около 515 млрд рублей.Насколько эффективной оказалась эта помощь? За три квартала этого года общий долг регионов сократился на 2,3%. Но это «средняя температура по больнице». В самых закредитованных субъектах долг (из-за его величины и расходов на обслуживание) не сокращается, а растет. Усредненная картина маскирует долговой кризис в двух десятках субъектов, которые в ближайшее время могут стать банкротами.И они способны потянуть за собой вполне успешные регионы. Именно на это пожаловался глава Татарстана Рустам Минниханов. «Мы понимаем, что нужно поддерживать реципиентов, но не за счет ухудшения ситуации (в регионах-донорах. — «МК»), — отметил он.Однако, судя по всему, способов вылечить отстающие регионы от дотационной зависимости государство пока не придумало. По словам Владимира Путина, такая поддержка «не должна вести к иждивенчеству», и регионы-реципиенты нужно стимулировать к поиску собственных источников доходов. Впрочем, по словам главы государства, пока этот поиск не закончится успешно, государство продолжит «выравнивать» долги регионов, передавая займы из коммерческих банков в Минфин на долгий срок под «символический» процент.По мнению экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева, такая политика останется исключительно кратковременной мерой. «До 25% российских регионов являются банкротами, и там пришло время вводить внешнее управление», — отмечает он.Впрочем, по словам завкафедрой РАНХиГС Константина Корищенко, жалобы на несправедливое распределение доходов, когда один регион фактически кормит другой, являются политическими заявлениями. «В любой стране — Италии, Германии, США… — существуют регионы, финансовое положение которых более успешное, чем у остальных. Но они не жалуются на то, что им приходится кормить другие субъекты. Пусть в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах есть нефть и газ. Но это не заслуга их нынешнего руководства. И это не повод менять механизм распределения доходов федеральной казны. Отстающие регионы — это также субъекты России, и ставить под вопрос их выживаемость за счет изменения законодательства нельзя», — полагает эксперт.источник http://www.mk.ru/economics/2016/12/2...nkrotstvo.html

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