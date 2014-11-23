На что потратит Япония рекордный бюджет 2017 года

Правительство Японии утвердило государственный бюджет на следующий финансовый год. В Японии финансовый год начинается в апреле 2017 года, а заканчивается в марте 2018 года. И принятый бюджет вновь бьёт рекорды по своему размеру. Расходная часть бюджета заложена на общую сумму в 97,45 трлн иен, или 831 млрд долларов.
Основной статьёй расходов бюджета Японии составляют траты на социальные нужды. На это государство потратит более 30 процентов всего бюджета, или 32,47 трлн иен, это что-то около 278,36 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом, наметился рост на 1,6 процента.
По сравнению с другими годами, правительство Японии существенно наращивает затраты на военные нужды своего государства. В частности, будут выделены серьёзные финансовые средства на создание корпуса морской пехоты, в рамках существующих Вооружённых Сил Японии, для сдерживания Китая и КНДР в Тихоокеанском регионе. Таким образом, следующий 2017 год станет пятым годом подряд, когда растут затраты на национальную оборону Японии. В следующем году намечено потрать на армию 5,13 трлн иен, что равняется 44 млрд долларов. Рост к прошлому году - 1,4 процента.
Впервые в истории японской армии, средства будут выделены на покупку новейших ракет Standard Missile-3 Block 2A, которые составляют основной костяк системы ПРО морского базирования армии США. так же часть средств из оборонного бюджета будет направлено на модернизацию наземных систем ПРО Patriot PAC-3.
Побьют рекорды затраты на создание, практически с ноля, Береговой охраны, и всё из-за угроз со стороны Китая вокруг островов Сэнкаку, которые находятся в акватории Восточно-Китайском моря. По расчётам военных, на Береговую охрану Японии будет потрачено 210,6 млрд иен, что равняется 1,8 млрд долларов. При этом, как отмечают журналисты, почти 25 процентов из этих средств будет выделено на осуществление патрулирования в районе указанных спорных островов, за счёт ввода в строй нового вертолетоносца и дополнительной партии больших патрульных кораблей. Их количество до 2020 года будет увеличено до 142 единиц.
Особенно интересно выглядит пункт в бюджете, на который будет потрачено 500 млн иен, или 4,25 млн долларов. Данные денежные средства из бюджета будут потрачены на исследование истории территориальных споров с соседними государствами, в том числе будет исследоваться вопрос истории вокруг конфликта, связанного с Южными Курильскими островами.
специально для mmgp.ru