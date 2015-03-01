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Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России

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Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.


В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя — гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.
Общая протяженность газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.
О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.
Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2−1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. В настоящее время собственная генерация составляет 1−1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.


Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

источник https://news.mail.ru/economics/28271518/
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