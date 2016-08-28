Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 00:48 Сегодня, 00:48 Вчера, 23:14 #1 EliteFX Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Интернет-биржи Регистрация: 02.11.2016 Сообщений: 27 Благодарностей: 2 КП: 0.000 Mercatox.com -Биржа электронных и криптовалют. Beta-версия



Представляем Вам универсальную платформу – mercatox.com. Мы создаем не имеющую аналогов в мире цифровых денег мультиязычную площадку, совмещающую в себе автоматическую торговлю, платежный сервис, Peer-to-Peer обмен на базе «умных контрактов» и много других возможностей. Мы планируем сделать не просто сервис с разными возможностями, а создать новый финансовый рынок в цифровом мире.



Нас окружает очень много абсолютно разных видов и типов электронных денег. Мы объединим их всех на одной платформе.



Что такое MERCATOX и какие у нас планы?



Уникальная биржа, позволяющая обменивать различные электронные деньги (фиатные и нефиатные), виртуальные и криптовалюты. Используя широкий набор профессиональных инструментов для торговли, площадка будет интересна и новичкам, и опытным трейдерам.

Кредитование трейдеров. Это даст возможность трейдеру привлекать средства для маржинальной торговли на бирже, а инвестору безопасно вложить свои средства и получать доход по кредиту.

Электронный кошелек, с широким спектром платежных инструментов для личного и коммерческого использования.

Торговая платформа для коммерческого партнерства по франшизе в формате «White Label»

Децентрализованная Peer-to-peer биржа электронных валют, где пользователи могут обменивать между собой любые цифровые и титульные знаки (все банки мира, платежные системы, виртуальные, игровые, криптовалюты и многое другое). Сделки на Р2Р бирже можно будет заключать через сервис безопасных сделок Mercatox и посредством smart контрактов на основе блокчейн Ethereum, минуя кошельки платформы.











Beta версия mercatox.com



Работа над платформой длиться более 7 месяцев. На сегодняшний день мы завершили первый этап разработки платформы и запускаем бета-версию.



Бета тестирование будет длиться ориентировочно 2 месяца, за этот период, дополнительно будет постепенно внедрен второй этап разработки первой части проекта, а именно: маржинальная торговля, кредитование, новые типы ордеров, API для разработчиков, часть функций платежного сервиса (электронный кошелек для частных аккаунтов).



Подробнее о бета версии







Краудфандинговая кампания MERCATOX



С целью привлечь средства для финансирования маркетинговой стратегии и дальнейшей разработки с 20 ноября 2016 г стартует crowdsale платформы. В ходе этого раунда мы выставляем 5% долей (акций) платформы. Краудсейл будет длиться 30 дней - до 20 декабря 2016 г. Минимальная необходимая сумма раунда – 100 BTC.



Первые участники crowdsale получат бонусы, а именно:



- покупатели первых трех дней - бонус 10%



- покупатели с 23.11 по 30.11 - бонус 5%



- покупатели с 01.12 по 08.12 – бонус 1%



После успешного завершения данной краудфандинговой кампании, будут эмитированы титульные знаки(токены) «MERCA» и распределены между инвесторами пропорционально инвестициям, в том числе бонусы первых покупателей. После выхода платформы из бета-версии (примерно в конце декабря 2016г.) «MERCA» начнет свободно котироваться на бирже.



С развитием проекта, держатели «MERCA» начнут получать дивиденды (часть прибыли компании) пропорционально росту доходов платформы. Уже на старте будет проводиться активное продвижение платформы, что будет способствовать быстрому развитию.



Средства, полученные в ходе краудсейла будут использованы для доработки программного обеспечения и завершения второго этапа разработки. В ходе открытого бета тестирования (которое уже проходит) мы завершим запланированный этап и будем готовиться к коммерческому релизу.



Узнать больше о crowdsale









добавлено через 2 минуты



Напоминаем, что мы выплачиваем вознаграждение за найденные уязвимости программного обеспечения платформы.



Если вы найдете уязвимости системы, присылайте инфо по адресу



Размер награды будет зависеть от степени опасности и величины ошибки.



P.S. Ошибки текста, верстки и так далее не относится к данной категории. Только уязвимости програмного обеспечения.



https://mercatox.com/news/vulnerabil...inding-rewards





добавлено через 6 минут

Новый тип ордера - Стоп ордер



На биржу добавлен новый тип ордера - Стоп ордер.



Новички могут найти информацию с описанием и значением существующих на нашей бирже ордеров в разделе FAQ по ссылке



https://mercatox.com/news/added-stop-order





Открыт раздел для добавления монет



Разработчики или пользователи могут предложить внести монеты на нашу биржу.



Мы хотим, чтоб на нашей бирже торговались популярные валюты, потому для пользователей нашей платформы мы сделали возможность проголосовать за предложенные монеты.



Те валюты, которые будут набирать больше голосов, будут добавлены на торги.





Ссылка на страницу добавления монет



Ссылка на список монет и голосование



https://mercatox.com/news/add-list-coins







Итоги Краудфандинговой кампании MERCATOX



Подошла к завершению наша краудфандинговая кампания. Старт кампании был 20 ноября, продолжительность составила 30 дней. В ходе данного раунда было выставлено на продажу 5% цифровых знаков MERCA, репрезентирующих акции платформы mercatox.com. Стоимость 1 MERCA – 0.005 BTC. Минимальная необходимая сумма раунда 100 BTC. Это значит, на продажу было выставлено 20000 MERCA.



В ходе данного краудсейла было продано 2707.37850960 цифровых знаков MERCA. Это 0.67684462 % платформы. К сожалению, в ходе данного раунда нам не удалось продать все предложенные 5% платформы. Нереализованные 17292.6214904 токенов пока остаются у нас в резерве. Позже мы откроем возможность купить токены, которые не продались в период краудсейла.



Как мы сообщали ранее, любой результат краудфандинга не изменит наших планов. Наша платформа уже запущена и работает, с каждым днем набирая обороты.







Нам хотелось бы увеличить нашу команду и расширить рекламные возможности, что требует дополнительных затрат. Это было одной из целей проведения данного краудсейла.



Мы хотим поблагодарить всех инвесторов, решивших помочь нам в этом и купивших MERCA.







Также мы рады сообщить, что успешно реализовали другие цели проведения данного краудсейла: изучение спроса на наши услуги и раскручивание бренда MERCATOX.



Приносим благодарность участникам Баунти кампании, которые помогают нам в продвижении платформы. Скоро ждите новых интересных акций!







В течении нескольких дней мы распределим доли платформы на приобретенные токены пропорционально инвестициям. Сразу после этого, завершим подсчеты результатов Баунти кампании и распределим выделенные на Баунти токены MERCA между участниками. Напоминаем, на Баунти дополнительно было выделено 4000 MERCA – это 1% платформы.



Сразу после распределения всех токенов, MERCA будет доступна для торгов на нашей бирже.



И напоследок, хотим сообщить хорошую новость: фаза бета-тестирования платформы подходит к концу! Нами было произведено много исправлений и обновлений и сейчас мы готовим сайт к официальному запуску, который будет объявлен до конца декабря.



https://mercatox.com/news/crowdfunding-results







Распределение долей платформы инвесторам



Распределены проценты доли платформы инвесторам, принявших участие в краудсейл. У владельцев MERCA в кошельке указано количество токенов, процент платформы и сертификат владельца. Держатели MERCA будут получать дивиденды согласно имеющимся у них процентам долей платформы.



На следующей неделе MERCA начнет торговаться на нашей бирже.



Также на следующей неделе проект mercatox.com выходит из стадии бета тестирования и начинает активное развитие. Как только будет преодолена точка безубыточности, будет объявлена дата первых выплат дивидендов. Мы прилагаем все усилия, для того, чтоб этот момент наступил как можно быстрее.



Благодарим всех инвесторов за участие в нашем проекте и помощь в развитии!



https://mercatox.com/news/merca-platform-shares







добавлено через 11 минут

Программа лояльности MERCATOX. Скоро!



Мы готовим к запуску постоянно действующую программу лояльности для наших пользователей.



Продвигайте MERCATOX и получайте привилегии на нашей платформе!



За вашу помощь в продвижении платформы вы будете получать баллы, которые можно обменять на привилегии.



Какие привилегии мы предлагаем для участников программы лояльности:



Пониженная комиссия на торги

Двойная партнерская программа

Выплата годовых за активы на кошельке, ежедневные начисления

Привилегированный голос в голосовании за добавление монет

Возможность продавать свои баллы



Список будет регулярно обновляться и появляться новые возможности.



За какие виды промоушен можно получить баллы:



Репосты наших новостей в социальных сетях

Ведение топиков о нас на популярных форумах

Переводы и ведение топиков Bitcointalk



Список будет обновляться, также рассмотрим Ваши варианты, включая индивидуальные.



Все Ваши рекомендации и предложения по вариантам продвижения платформы и получения баллов отправляйте на news@ mercatox.com







Примеры индивидуальных вариантов промоушен:



Вы ютуб блоггер, можете вести рубрику о нас на своем ютуб канале

Вы блоггер, у вашего блога есть постоянные подписчики. Вы можете вести рубрику о нас.

Рассматривается вариант открытия и ведения сообщества в соцсети, в которой у нас нет официальной страницы.

Вы аналитик, можете предложить выпускать новости с техническим или фундаментальным анализом.



Рассматриваем разные варианты, предлагайте свои! Программа лояльности будет запущена после выхода из бета фазы. Ждем ваших предложений.



https://mercatox.com/news/ann-loyalty-soon







добавлено через 15 минут

Акция для трейдеров от MERCATOX



Уважаемые пользователи!



Мы поощряем наших участников за активную торговлю на бирже.



С 29.12.2016 года стартует «Акция для активных трейдеров»!



Получите 0.2% от суммы совершенных вами сделок на ваш биткоин счет в MERCATOX E-wallet.



Условие акции: Нужно совершить не менее 50 сделок в неделю.



Вы будете получать 0.2% от общей суммы сделок, совершенных за неделю.



Начисления биткоинов будут производиться автоматически по средам на ваш биткоин счет в кошельке.



Акция продлится до 02.02.2017 года.



Совершайте сделки и получайте за это денежные вознаграждения!



https://mercatox.com/news/event-for-traders







добавлено через 18 минут

Распределение долей и выход MERCA на торги



Завершилось распределение долей платформы между инвесторами и участниками Баунти кампании. Каждый держатель токенов может наблюдать у себя в кабинете свою часть платформы в виде процентов.



28 декабря 2016 года MERCA начнет свободно котироваться на нашей бирже.



И конечно, всем интересно с какой стоимостью произойдет выход на биржу и какое будет направление тренда?



Мы решили подготовить предположительный короткий прогноз на ближайшую перспективу.



Напомним, что инвесторами было куплено 2707.3785096 Мерка (0.67684462% платформы), участники баунти имеют на счетах 4000 Мерка (1% платформы).



Всем и так понятно, что инвесторы не будут спешить ставить на продажу MERCA, а если и будут, то по цене, в разы превышающей цену покупки во время краудсейл.



Также, возможно и половина участников баунти будут придерживаться такой же стратегии, но другая часть, скорее всего попытается быстрее продать токены, что может привести к временному снижению цены на Мерка.



Это значит, что у инвесторов или трейдеров появиться возможность сыграть на этом и выгодно приобрести токены в момент заниженной стоимости. Вероятнее всего этим они и будут заниматься.



Соответственно, временное снижение цены приведет к увеличению спроса на MERCA и значительному сокращению и отсеиванию желающих продать Мерка по заниженной стоимости. Это, в свою очередь, приведет цену Мерка к диапазону первоначальных инвесторских позиций и начнется медленный восходящий тренд на фоне ожиданий первых выплат по дивидендам.



Началу восходящего тренда также будет способствовать дефицит MERCA, так как в свободном обороте находится малый процент токенов, и купить их в ближайшей перспективе можно будет только на бирже.



Что касается долгосрочной перспективы, можем спрогнозировать постепенный рост цены, который будет сопровождаться ростом дивидендов и положительными результатами развития платформы.



https://mercatox.com/news/sharing-merca







добавлено через 46 минут

Перспективы для владельцев MERCA



Что такое MERCATOX ?



Это мультифункциональная платформа, совмещающая в себе функции биржи обмена электронных и крипто валют, платежный сервис (платежная система, агрегатор) и Р2Р обмен на базе блокчейн.





Перспективы стоимости MERCA



Так как MERCA это доля платформы, приносящая прибыль держателю, соответственно ее стоимость зависит от развития Меркатокс.



Часть платформы уже успешно функционирует – это биржа обмена электронных и крипто валют, а также клиентская часть платежного сервиса (платежная система). Дорабатывается маржинальная торговля.



В дальнейших планах - разработка функций платежного агрегатора, функционал для партнерства по франшизе и Р2Р обмен.



Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что владельцы Мерка, которые по сути являются совладельцами платформы, будут получать прибыль от всех существующих и разрабатывающихся функций платформы.



К тому же, инвесторы покупают часть уже функционирующего бизнеса, а не инвестируют просто в идею. Поэтому здесь отсутствует риск того, что проект не сможет запуститься или не хватит средств. Проект уже работает! Пользователей платформы становиться все больше, объёмы торгов с каждым днем растут. Это говорит о том, что условно, даже сейчас, Мерка с каждым днем увеличивается в стоимости.



В период краудсейла инвесторы имеют возможность практически за копейки купить часть платформы, хотя, возможно, очень скоро эта часть будет стоить очень приличные деньги.



Поэтому вероятнее всего сразу после выхода Мерка на биржу ее стоимость будет выше цены покупки в период краудсейла, так как инвесторы будут продавать собственные акции платформы только с учетом своей прибыли.



Так же стоит ожидать, что после первых выплат дивидендов, произойдет серьезный рост стоимости Мерка на рынке.



https://mercatox.com/article/merca-perspectives Выпуск beta-версии и объявление о crowd sale абсолютно новой для рынка платформы – MERCATOXПредставляем Вам универсальную платформу – mercatox.com. Мы создаем не имеющую аналогов в мире цифровых денег мультиязычную площадку, совмещающую в себе автоматическую торговлю, платежный сервис, Peer-to-Peer обмен на базе «умных контрактов» и много других возможностей. Мы планируем сделать не просто сервис с разными возможностями, а создать новый финансовый рынок в цифровом мире.Нас окружает очень много абсолютно разных видов и типов электронных денег. Мы объединим их всех на одной платформе.Что такое MERCATOX и какие у нас планы?Уникальная биржа, позволяющая обменивать различные электронные деньги (фиатные и нефиатные), виртуальные и криптовалюты. Используя широкий набор профессиональных инструментов для торговли, площадка будет интересна и новичкам, и опытным трейдерам.Кредитование трейдеров. Это даст возможность трейдеру привлекать средства для маржинальной торговли на бирже, а инвестору безопасно вложить свои средства и получать доход по кредиту.Электронный кошелек, с широким спектром платежных инструментов для личного и коммерческого использования.Торговая платформа для коммерческого партнерства по франшизе в формате «White Label»Децентрализованная Peer-to-peer биржа электронных валют, где пользователи могут обменивать между собой любые цифровые и титульные знаки (все банки мира, платежные системы, виртуальные, игровые, криптовалюты и многое другое). Сделки на Р2Р бирже можно будет заключать через сервис безопасных сделок Mercatox и посредством smart контрактов на основе блокчейн Ethereum, минуя кошельки платформы.Beta версия mercatox.comРабота над платформой длиться более 7 месяцев. На сегодняшний день мы завершили первый этап разработки платформы и запускаем бета-версию.Бета тестирование будет длиться ориентировочно 2 месяца, за этот период, дополнительно будет постепенно внедрен второй этап разработки первой части проекта, а именно: маржинальная торговля, кредитование, новые типы ордеров, API для разработчиков, часть функций платежного сервиса (электронный кошелек для частных аккаунтов).Подробнее о бета версии https://mercatox.com...version-release Краудфандинговая кампания MERCATOXС целью привлечь средства для финансирования маркетинговой стратегии и дальнейшей разработки с 20 ноября 2016 г стартует crowdsale платформы. В ходе этого раунда мы выставляем 5% долей (акций) платформы. Краудсейл будет длиться 30 дней - до 20 декабря 2016 г. Минимальная необходимая сумма раунда – 100 BTC.Первые участники crowdsale получат бонусы, а именно:- покупатели первых трех дней - бонус 10%- покупатели с 23.11 по 30.11 - бонус 5%- покупатели с 01.12 по 08.12 – бонус 1%После успешного завершения данной краудфандинговой кампании, будут эмитированы титульные знаки(токены) «MERCA» и распределены между инвесторами пропорционально инвестициям, в том числе бонусы первых покупателей. После выхода платформы из бета-версии (примерно в конце декабря 2016г.) «MERCA» начнет свободно котироваться на бирже.С развитием проекта, держатели «MERCA» начнут получать дивиденды (часть прибыли компании) пропорционально росту доходов платформы. Уже на старте будет проводиться активное продвижение платформы, что будет способствовать быстрому развитию.Средства, полученные в ходе краудсейла будут использованы для доработки программного обеспечения и завершения второго этапа разработки. В ходе открытого бета тестирования (которое уже проходит) мы завершим запланированный этап и будем готовиться к коммерческому релизу.Узнать больше о crowdsale https://mercatox.com/crowdsale Напоминаем, что мы выплачиваем вознаграждение за найденные уязвимости программного обеспечения платформы.Если вы найдете уязвимости системы, присылайте инфо по адресу info@mercatox.com Размер награды будет зависеть от степени опасности и величины ошибки.P.S. Ошибки текста, верстки и так далее не относится к данной категории. Только уязвимости програмного обеспечения.Новый тип ордера - Стоп ордерНа биржу добавлен новый тип ордера - Стоп ордер.Новички могут найти информацию с описанием и значением существующих на нашей бирже ордеров в разделе FAQ по ссылке https://mercatox.com/faq Открыт раздел для добавления монетРазработчики или пользователи могут предложить внести монеты на нашу биржу.Мы хотим, чтоб на нашей бирже торговались популярные валюты, потому для пользователей нашей платформы мы сделали возможность проголосовать за предложенные монеты.Те валюты, которые будут набирать больше голосов, будут добавлены на торги.Ссылка на страницу добавления монет https://mercatox.com/coins/add Ссылка на список монет и голосование https://mercatox.com/coins/list Итоги Краудфандинговой кампании MERCATOXПодошла к завершению наша краудфандинговая кампания. Старт кампании был 20 ноября, продолжительность составила 30 дней. В ходе данного раунда было выставлено на продажу 5% цифровых знаков MERCA, репрезентирующих акции платформы mercatox.com. Стоимость 1 MERCA – 0.005 BTC. Минимальная необходимая сумма раунда 100 BTC. Это значит, на продажу было выставлено 20000 MERCA.В ходе данного краудсейла было продано 2707.37850960 цифровых знаков MERCA. Это 0.67684462 % платформы. К сожалению, в ходе данного раунда нам не удалось продать все предложенные 5% платформы. Нереализованные 17292.6214904 токенов пока остаются у нас в резерве. Позже мы откроем возможность купить токены, которые не продались в период краудсейла.Как мы сообщали ранее, любой результат краудфандинга не изменит наших планов. Наша платформа уже запущена и работает, с каждым днем набирая обороты.Нам хотелось бы увеличить нашу команду и расширить рекламные возможности, что требует дополнительных затрат. Это было одной из целей проведения данного краудсейла.Мы хотим поблагодарить всех инвесторов, решивших помочь нам в этом и купивших MERCA.Также мы рады сообщить, что успешно реализовали другие цели проведения данного краудсейла: изучение спроса на наши услуги и раскручивание бренда MERCATOX.Приносим благодарность участникам Баунти кампании, которые помогают нам в продвижении платформы. Скоро ждите новых интересных акций!В течении нескольких дней мы распределим доли платформы на приобретенные токены пропорционально инвестициям. Сразу после этого, завершим подсчеты результатов Баунти кампании и распределим выделенные на Баунти токены MERCA между участниками. Напоминаем, на Баунти дополнительно было выделено 4000 MERCA – это 1% платформы.Сразу после распределения всех токенов, MERCA будет доступна для торгов на нашей бирже.И напоследок, хотим сообщить хорошую новость: фаза бета-тестирования платформы подходит к концу! Нами было произведено много исправлений и обновлений и сейчас мы готовим сайт к официальному запуску, который будет объявлен до конца декабря.Распределение долей платформы инвесторамРаспределены проценты доли платформы инвесторам, принявших участие в краудсейл. У владельцев MERCA в кошельке указано количество токенов, процент платформы и сертификат владельца. Держатели MERCA будут получать дивиденды согласно имеющимся у них процентам долей платформы.На следующей неделе MERCA начнет торговаться на нашей бирже.Также на следующей неделе проект mercatox.com выходит из стадии бета тестирования и начинает активное развитие. Как только будет преодолена точка безубыточности, будет объявлена дата первых выплат дивидендов. Мы прилагаем все усилия, для того, чтоб этот момент наступил как можно быстрее.Благодарим всех инвесторов за участие в нашем проекте и помощь в развитии!Мы готовим к запуску постоянно действующую программу лояльности для наших пользователей.Продвигайте MERCATOX и получайте привилегии на нашей платформе!За вашу помощь в продвижении платформы вы будете получать баллы, которые можно обменять на привилегии.Какие привилегии мы предлагаем для участников программы лояльности:Пониженная комиссия на торгиДвойная партнерская программаВыплата годовых за активы на кошельке, ежедневные начисленияПривилегированный голос в голосовании за добавление монетВозможность продавать свои баллыСписок будет регулярно обновляться и появляться новые возможности.За какие виды промоушен можно получить баллы:Репосты наших новостей в социальных сетяхВедение топиков о нас на популярных форумахПереводы и ведение топиков BitcointalkСписок будет обновляться, также рассмотрим Ваши варианты, включая индивидуальные.Все Ваши рекомендации и предложения по вариантам продвижения платформы и получения баллов отправляйте на news@ mercatox.comПримеры индивидуальных вариантов промоушен:Вы ютуб блоггер, можете вести рубрику о нас на своем ютуб каналеВы блоггер, у вашего блога есть постоянные подписчики. Вы можете вести рубрику о нас.Рассматривается вариант открытия и ведения сообщества в соцсети, в которой у нас нет официальной страницы.Вы аналитик, можете предложить выпускать новости с техническим или фундаментальным анализом.Рассматриваем разные варианты, предлагайте свои! Программа лояльности будет запущена после выхода из бета фазы. Ждем ваших предложений.Уважаемые пользователи!Мы поощряем наших участников за активную торговлю на бирже.С 29.12.2016 года стартует «Акция для активных трейдеров»!Получите 0.2% от суммы совершенных вами сделок на ваш биткоин счет в MERCATOX E-wallet.Условие акции: Нужно совершить не менее 50 сделок в неделю.Вы будете получать 0.2% от общей суммы сделок, совершенных за неделю.Начисления биткоинов будут производиться автоматически по средам на ваш биткоин счет в кошельке.Акция продлится до 02.02.2017 года.Совершайте сделки и получайте за это денежные вознаграждения!Завершилось распределение долей платформы между инвесторами и участниками Баунти кампании. Каждый держатель токенов может наблюдать у себя в кабинете свою часть платформы в виде процентов.28 декабря 2016 года MERCA начнет свободно котироваться на нашей бирже.И конечно, всем интересно с какой стоимостью произойдет выход на биржу и какое будет направление тренда?Мы решили подготовить предположительный короткий прогноз на ближайшую перспективу.Напомним, что инвесторами было куплено 2707.3785096 Мерка (0.67684462% платформы), участники баунти имеют на счетах 4000 Мерка (1% платформы).Всем и так понятно, что инвесторы не будут спешить ставить на продажу MERCA, а если и будут, то по цене, в разы превышающей цену покупки во время краудсейл.Также, возможно и половина участников баунти будут придерживаться такой же стратегии, но другая часть, скорее всего попытается быстрее продать токены, что может привести к временному снижению цены на Мерка.Это значит, что у инвесторов или трейдеров появиться возможность сыграть на этом и выгодно приобрести токены в момент заниженной стоимости. Вероятнее всего этим они и будут заниматься.Соответственно, временное снижение цены приведет к увеличению спроса на MERCA и значительному сокращению и отсеиванию желающих продать Мерка по заниженной стоимости. Это, в свою очередь, приведет цену Мерка к диапазону первоначальных инвесторских позиций и начнется медленный восходящий тренд на фоне ожиданий первых выплат по дивидендам.Началу восходящего тренда также будет способствовать дефицит MERCA, так как в свободном обороте находится малый процент токенов, и купить их в ближайшей перспективе можно будет только на бирже.Что касается долгосрочной перспективы, можем спрогнозировать постепенный рост цены, который будет сопровождаться ростом дивидендов и положительными результатами развития платформы.Так как MERCA это доля платформы, приносящая прибыль держателю, соответственно ее стоимость зависит от развития Меркатокс.Часть платформы уже успешно функционирует – это биржа обмена электронных и крипто валют, а также клиентская часть платежного сервиса (платежная система). Дорабатывается маржинальная торговля.В дальнейших планах - разработка функций платежного агрегатора, функционал для партнерства по франшизе и Р2Р обмен.Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что владельцы Мерка, которые по сути являются совладельцами платформы, будут получать прибыль от всех существующих и разрабатывающихся функций платформы.К тому же, инвесторы покупают часть уже функционирующего бизнеса, а не инвестируют просто в идею. Поэтому здесь отсутствует риск того, что проект не сможет запуститься или не хватит средств. Проект уже работает! Пользователей платформы становиться все больше, объёмы торгов с каждым днем растут. Это говорит о том, что условно, даже сейчас, Мерка с каждым днем увеличивается в стоимости.В период краудсейла инвесторы имеют возможность практически за копейки купить часть платформы, хотя, возможно, очень скоро эта часть будет стоить очень приличные деньги.Поэтому вероятнее всего сразу после выхода Мерка на биржу ее стоимость будет выше цены покупки в период краудсейла, так как инвесторы будут продавать собственные акции платформы только с учетом своей прибыли.Так же стоит ожидать, что после первых выплат дивидендов, произойдет серьезный рост стоимости Мерка на рынке.

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__________________ Последний раз редактировалось EliteFX; Сегодня в 00:02 . Причина: Добавлено сообщение Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 00:48 Сегодня, 00:48 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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