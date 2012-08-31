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Акции Samsung выросли до рекорда

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Старый Вчера, 23:09
#1
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Акции Samsung выросли до рекорда

Котировки Samsung Electronics выросли до рекордного уровня 1,82 млн вон ($1526), в результате чего рыночная капитализация южнокорейского гиганта превысила 256 трлн вон ($212 млрд).

Несмотря на проблемы в мобильном бизнесе, связанные по большей части с отзывом фаблетов Note 7, стоимость акций Samsung растет благодаря пересмотру акционерной политики и сильным позициям корпорации в полупроводниковой отрасли. По данным аналитиков IHS, во второй четверти 2016 г. компания заработала на реализации чипов $9,45 млрд, что соответствует 11,3% в суммарных продажах микросхем в мире.

Samsung первой в мире удалось наладить серийное производство чипов по 10-нм-техпроцессу. Благодаря этому компания получила заказы крупнейшего в мире разработчика мобильных процессоров - американской Qualcomm.

По оценкам аналитиков IBK Securities, операционный доход Samsung должен составить 8,7 трлн вон ($7,22 млрд), причем около половины этой суммы обеспечит полупроводниковый сектор, традиционно являющийся одним из основных источников прибыли южнокорейского вендора.

Эксперты HMC Investment Securities недавно повысили прогноз в отношении Samsung и теперь также ожидают квартальную операционную прибыль компании на уровне 8,7 трлн вон. Если специалисты окажутся правы, квартальный доход Samsung достигнет своего наивысшего значения за последние три года.

Аналитики Kium Securities и Hyundai Securities называют чуть меньший показатель - около 8,5 трлн вон ($7,09 млрд), но даже в этом случае операционная прибыль значительно вырастет по сравнению с результатом предыдущей четверти в 5,2 трлн вон ($4,32 млрд).

За счет трех ключевых направлений деятельности Samsung заметно нарастит свою квартальную прибыль. Если компания сможет нормализовать дела в мобильном бизнесе после громкого провала Note 7, у нее есть все шансы зарегистрировать рекорд по годовой операционной прибыли в 2017 г., доведя показатель до более чем 40 трлн вон (свыше $33 млрд), считают эксперты.

Стоит отметить, что изначально даже самые оптимистично настроенные эксперты ожидали операционную прибыль Samsung в IV квартале 2016 г. в размере менее 8 трлн вон. Сдержанные прогнозы были связаны с последствиями провала Note 7, который не только стоил компании нескольких триллионов вон, но и негативно отразился на имидже бренда Samsung.
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Старый Вчера, 23:18
#2
Специалист
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.05.2016
Сообщений: 664
Благодарностей: 116
КП: 0.308
Re: Акции Samsung выросли до рекорда
Скандал с Нот 7 заставил их сильнее шевелится и вот результат, компания на плаву акции растут.
Nicu9999 вне форума  
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