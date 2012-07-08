Анна Чернобай Скайп: cher777889



Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,053 Благодарностей: 461 КП: 0.429

Банк Японии поглощает фондовый рынок страны

Когда речь идет о поддержке фондового рынка США, ФРС идет на это, но на определенных условиях. Она проводит дезинтермедиацию между собой и рынком, проще говоря, имеет право вмешиваться с «советами», если речь идет об острых моментах рыночного стресса.



Это позволяет компаниям выкупать свои собственные акции за счет рекордно низких процентных ставок. В этом нет ничего нового: Goldman неоднократно отмечал, что в 2016 году корпорации были самым крупным источником спроса на акционерный капитал, приобретая акции на сумму $450 млрд за счет обратного выкупа. Если не принимать в расчет период Великой рецессии, корпорации всегда оставались основным источником спроса на акции США.



Кроме того, Goldman недавно предсказал, что в результате налоговых каникул, которые Трамп планирует для репатриации капитала, выкуп акций в 2017 году вырастет еще больше.



Цитата: Объем средств, направленные на процедуру обратного выкупа, возрастут на 30% в 207 году — до $780 млрд. Наши экономисты ожидают, что налоговая реформа пройдет во втором квартале 2017 года. В рамках предлагаемой налоговой реформы избранный президент Трамп и Республиканская партия одобрили единовременный налог на ранее необлагаемую налогом на иностранную прибыль. Мы прогнозируем, что компании S&P 500 репатриируют $200 млрд от общего объема средств в $1 трлн, хранящихся за рубежом в 2017 году и потратят $150 млрд из репатриированных средств на выкуп акций.



Между тем, Банк Японии предпринял менее «скрытный» подход, и, как и продолжалось в течение многих лет, японский ЦБ не скрывал свое вмешательство на фондовых рынках.



Под «менее скрытным вмешательством» подразумевается вмешательство ЦБ на фондовом рынке со всей деликатностью слона в посудной лавке. И, согласно отчету Nikkei, Банк Японии должен стать крупнейшим покупателем ETFs в 2016 году второй год подряд, в попытке скрыть всплеск продаж иностранных инвесторов.



Согласно опубликованным данным в четверг, объем покупок акций ETF Банком Японии в этом году превысил 4,3 трлн иен ($36,5 млрд), что на 40% выше по сравнению с показателями 2015 года, когда ЦБ купил бумаг ETF на сумму более 3 трлн иен. Данные были выпущены Банком Японии и собраны Токийской фондовой биржей. И если все продолжится в том же темпе, через несколько лет Банк Японии национализирует весь рынок: на данный момент ему принадлежит около 2,5% от рыночной капитализации всей TOPIX.





Недавно FT отметил, что «подавляющее доминирование центробанка в вопросах, связанных с ETFs, в сочетании со структурными странностями самых известных японских компаний, входящих в индекс Nikkei 225 Average, дало Банку Японии пусть и косвенные, но широко распространенные позиции во многих крупнейших корпорациях страны». Как правило, такой вид деятельности связан с командным стилем централизованной плановой экономики, наподобие той, что была в СССР. Сейчас, однако, он считается частью «новой нормальной реальности».



По мере того как Банк Японии покупает, иностранные инвесторы продают, причем много. На самом деле по состоянию на 16 декабря было куплено японских акций на сумму 3,5 трлн иен. Этот процесс был «спровоцирован» вмешательством Банка Японии, проводимого через трастовые банки, в том числе за счет государственного инвестиционного пенсионного фонда.



«Однако страшней непосредственного вмешательства Банка Японии стал показатель трастовых банков, который оказался ниже показателей ЦБ Японии, ставший крупнейшим покупателем ETFs в этом году», — заявил Мататоши Кикучи из Mizuho Securities.



В этом году центробанк увеличил объемы вмешательства на фондовый рынок после удвоения годового целевого значения на приобретение ETF — на сумму 3 трлн иен. Решение было принято в июле. Конечная цель центробанка – наводнить экономику таким большим количеством денег, чтобы цены вновь начали предсказуемо расти. Банк Японии ориентирован на уровень инфляции в 2%. Однако многие эксперты беспокоиются, что вместо этого, в один прекрасный день он создаст валютный кризис, когда разрушится вера в иену и начнется гиперинфляция.



Стоимость бумаг ETF на балансе банка, на основании закупочных цен, составляет 11 трлн иен. Тем не менее, за счет нереализованной прибыли рыночная стоимость вырастет до 14 трлн иен, согласно оценке Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.



И пока иностранцы скупают японские акции на сумму более 2 трлн иен с ноября, когда Трамп был избран президентом, эта сумма не компенсирует их продажи в первой половине 2016 года. Кроме того, есть предположение, что ралли Трампа уже на последнем этапе, дальше стоит ожидать снижение.



Программа покупки ETF Банка Японии поддержала цены на акции, но исказила формирование цен на акции, заявил Шинго Иде из научно-исследовательского института NLI. Как вариант, можно предположить, что программа покупки ETF Банка Японии превратила само определение рынка в шутку.



Программа покупки ETF позволяет центробанку приобретать широкий спектр акций, независимо от результатов деятельности компаний-эмитентов. Это означает, что зомби-компании, которые иначе были бы неплатежеспособными и оказались банкротами, искусственно поддерживаются в живых благодаря вмешательству центробанка, который, в свою очередь, приводит к дефляции. Зомби компании по всему миру готовы продавать дешевле всех своих конкурентов, надеясь выжить, что приводит к снижению процентных ставок и вмешательству центробанка.



Источник Когда речь идет о поддержке фондового рынка США, ФРС идет на это, но на определенных условиях. Она проводит дезинтермедиацию между собой и рынком, проще говоря, имеет право вмешиваться с «советами», если речь идет об острых моментах рыночного стресса.Это позволяет компаниям выкупать свои собственные акции за счет рекордно низких процентных ставок. В этом нет ничего нового: Goldman неоднократно отмечал, что в 2016 году корпорации были самым крупным источником спроса на акционерный капитал, приобретая акции на сумму $450 млрд за счет обратного выкупа. Если не принимать в расчет период Великой рецессии, корпорации всегда оставались основным источником спроса на акции США.Кроме того, Goldman недавно предсказал, что в результате налоговых каникул, которые Трамп планирует для репатриации капитала, выкуп акций в 2017 году вырастет еще больше.Это не новость, однако, стоит повторить, что основным источником спроса на ценные бумаги США являются корпорации, выпускающие ценные бумаги, которые, прямо как в книге о бароне Мюнхаузене, продолжают вытягивать сами себя вверх, благодаря дешевым деньгам ФРС. Однако, ситуация может измениться теперь, когда ставки подскочили и объявленный выкуп акций упал на 28%, заявляют аналитики FactSet.Между тем, Банк Японии предпринял менее «скрытный» подход, и, как и продолжалось в течение многих лет, японский ЦБ не скрывал свое вмешательство на фондовых рынках.Под «менее скрытным вмешательством» подразумевается вмешательство ЦБ на фондовом рынке со всей деликатностью слона в посудной лавке. И, согласно отчету Nikkei, Банк Японии должен стать крупнейшим покупателем ETFs в 2016 году второй год подряд, в попытке скрыть всплеск продаж иностранных инвесторов.Согласно опубликованным данным в четверг, объем покупок акций ETF Банком Японии в этом году превысил 4,3 трлн иен ($36,5 млрд), что на 40% выше по сравнению с показателями 2015 года, когда ЦБ купил бумаг ETF на сумму более 3 трлн иен. Данные были выпущены Банком Японии и собраны Токийской фондовой биржей. И если все продолжится в том же темпе, через несколько лет Банк Японии национализирует весь рынок: на данный момент ему принадлежит около 2,5% от рыночной капитализации всей TOPIX.Недавно FT отметил, что «подавляющее доминирование центробанка в вопросах, связанных с ETFs, в сочетании со структурными странностями самых известных японских компаний, входящих в индекс Nikkei 225 Average, дало Банку Японии пусть и косвенные, но широко распространенные позиции во многих крупнейших корпорациях страны». Как правило, такой вид деятельности связан с командным стилем централизованной плановой экономики, наподобие той, что была в СССР. Сейчас, однако, он считается частью «новой нормальной реальности».По мере того как Банк Японии покупает, иностранные инвесторы продают, причем много. На самом деле по состоянию на 16 декабря было куплено японских акций на сумму 3,5 трлн иен. Этот процесс был «спровоцирован» вмешательством Банка Японии, проводимого через трастовые банки, в том числе за счет государственного инвестиционного пенсионного фонда.«Однако страшней непосредственного вмешательства Банка Японии стал показатель трастовых банков, который оказался ниже показателей ЦБ Японии, ставший крупнейшим покупателем ETFs в этом году», — заявил Мататоши Кикучи из Mizuho Securities.В этом году центробанк увеличил объемы вмешательства на фондовый рынок после удвоения годового целевого значения на приобретение ETF — на сумму 3 трлн иен. Решение было принято в июле. Конечная цель центробанка – наводнить экономику таким большим количеством денег, чтобы цены вновь начали предсказуемо расти. Банк Японии ориентирован на уровень инфляции в 2%. Однако многие эксперты беспокоиются, что вместо этого, в один прекрасный день он создаст валютный кризис, когда разрушится вера в иену и начнется гиперинфляция.Стоимость бумаг ETF на балансе банка, на основании закупочных цен, составляет 11 трлн иен. Тем не менее, за счет нереализованной прибыли рыночная стоимость вырастет до 14 трлн иен, согласно оценке Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.И пока иностранцы скупают японские акции на сумму более 2 трлн иен с ноября, когда Трамп был избран президентом, эта сумма не компенсирует их продажи в первой половине 2016 года. Кроме того, есть предположение, что ралли Трампа уже на последнем этапе, дальше стоит ожидать снижение.Программа покупки ETF Банка Японии поддержала цены на акции, но исказила формирование цен на акции, заявил Шинго Иде из научно-исследовательского института NLI. Как вариант, можно предположить, что программа покупки ETF Банка Японии превратила само определение рынка в шутку.Программа покупки ETF позволяет центробанку приобретать широкий спектр акций, независимо от результатов деятельности компаний-эмитентов. Это означает, что зомби-компании, которые иначе были бы неплатежеспособными и оказались банкротами, искусственно поддерживаются в живых благодаря вмешательству центробанка, который, в свою очередь, приводит к дефляции. Зомби компании по всему миру готовы продавать дешевле всех своих конкурентов, надеясь выжить, что приводит к снижению процентных ставок и вмешательству центробанка.

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