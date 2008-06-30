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В каких регионах РФ тяжелее всего накопить на новое авто





Тольятинское ООО "Автомобильная статистика" ("Автостат") - представляет собой информационно-аналитическую компанию, которое занимается вопросами автомобильной промышленности и вопросами, которые касаются российских автолюбителей. На днях компания представила своё новое исследование, в котором говорится, что на новый автомобиль граждане России в состоянии накопить за 38 месяцев своей жизни, но при этом обычный россиянин не должен ничего ни есть и не пить. Исследование проводилось на протяжении 10 мес. 2016 г. и в расчет бралась средмесячная зарплата по России в размере 35700 руб. и средневзвешенная цена нового авто в размере 1,37 миллиона рублей. Также специалисты компании утверждают, что цены на машины продолжат свой рост и в следующем году.



Разброс заработков по областям у нас довольно велик, и например, поэтому житель Ямало-Ненецкого автономного округа при средней тамошней зарплате, которая составляет 84200 руб. в состоянии приобрести авто за 17 месяцев своей работы. А вот жителям Ивановской области, Алтайского и Приморского края придётся гораздо труднее накапливать на свой автомобиль, то есть почти 60 месяцев кряду, а в Приморском крае так и вообще 68 месяцев, а всё из-за того, что средневзвешенная цена за авто здесь составляет около 2,4 миллиона рублей. Это объясняется тем, что новых авто сюда завозят очень мало, около 4%, однако на рынке здесь лидируют такие дорогие модели японских производителей как Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. Конечно, копить на них нужно гораздо дольше, чем на обычные авто.



Статистика накоплений свидетельствует, что только в 24 регионах страны можно будет накопить быстрее на машину, чем в среднем по стране (38 месяцев по стране - напомним). И это касается, конечно первопрестольной, где срок накопления подходит всего лишь 2 годам и 4 месяцам и Питера - 34 месяца. Остальные 57 регионов страны (вернее их жители) тратят более 38 месяцев, чтобы купить себе новый автомобиль.



Цены, кстати, на авто за 2016 г. выросли довольно значительно, особенно на иномарки. Более всего подорожали "британцы" - на 31%, но их всё равно разбирают из-за высокого качества. Далее идут "японцы" - на 20%, а также часть "немцев" - тоже на 20%. И рост цен на иномарки собранные в России обусловлен тем, что многие их компоненты имеют валютную составляющую - отсюда и такое увеличение.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5862b78be4bd0 Тольятинское ООО "Автомобильная статистика" ("Автостат") - представляет собой информационно-аналитическую компанию, которое занимается вопросами автомобильной промышленности и вопросами, которые касаются российских автолюбителей. На днях компания представила своё новое исследование, в котором говорится, что на новый автомобиль граждане России в состоянии накопить засвоей жизни, но при этом обычный россиянин не должен ничего ни есть и не пить. Исследование проводилось на протяжении 10 мес. 2016 г. и в расчет бралась средмесячная зарплата по России в размере 35700 руб. и средневзвешенная цена нового авто в размере 1,37 миллиона рублей. Также специалисты компании утверждают, что цены на машины продолжат свой рост и в следующем году.Разброс заработков по областям у нас довольно велик, и например, поэтому житель Ямало-Ненецкого автономного округа при средней тамошней зарплате, которая составляет 84200 руб. в состоянии приобрести авто за 17 месяцев своей работы. А вот жителям Ивановской области, Алтайского и Приморского края придётся гораздо труднее накапливать на свой автомобиль, то есть почти 60 месяцев кряду, а в Приморском крае так и вообще 68 месяцев, а всё из-за того, что средневзвешенная цена за авто здесь составляет около 2,4 миллиона рублей. Это объясняется тем, что новых авто сюда завозят очень мало, около 4%, однако на рынке здесь лидируют такие дорогие модели японских производителей как Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Lexus NX и Lexus LX. Конечно, копить на них нужно гораздо дольше, чем на обычные авто.Статистика накоплений свидетельствует, что только в 24 регионах страны можно будет накопить быстрее на машину, чем в среднем по стране (38 месяцев по стране - напомним). И это касается, конечно первопрестольной, где срок накопления подходит всего лишь 2 годам и 4 месяцам и Питера - 34 месяца. Остальные 57 регионов страны (вернее их жители) тратят более 38 месяцев, чтобы купить себе новый автомобиль.Цены, кстати, на авто за 2016 г. выросли довольно значительно, особенно на иномарки. Более всего подорожали "британцы" - на 31%, но их всё равно разбирают из-за высокого качества. Далее идут "японцы" - на 20%, а также часть "немцев" - тоже на 20%. И рост цен на иномарки собранные в России обусловлен тем, что многие их компоненты имеют валютную составляющую - отсюда и такое увеличение.Специально для mmgp.ru

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