AnaBios привлек $10 миллионов для расширения фармакологических исследований

Расположенная в Сан-Диего, Калифорния, США, биотехнологическая компания AnaBios, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов на основе собственной технологии Phase X, получила в Серии Б 10 миллионов долларов финансирования. Среди инвесторов можно выделить Principia - итальянскую венчурная фирму, которая специализируется на сфере здравоохранения и медицинского оборудования и вложившую 4 миллиона евро в AnaBios.
Компания намерена использовать полученное финансирование на расширение исследовательских работ и ускорение разработок собственных лекарственных препаратов. Под руководством Андре Гетти, доктора философии и главного исполнительного директора, AnaBios продвигает разработку лекарств с помощью собственной технологии Phase X, фокусируясь на таких областях как боли, болезни сердца и нейродегенеративные болезни. В дополнение, технологии компании имеют потенциал для оценки безопасности лекарства на доклинической стадии посредством генерации соответствующих данных, таким образом уменьшая риски на клинической стадии исследований.
В настоящее время AnaBios предлагает услуги по исследованию лекарственных препаратов крупнейшим фармацевтическим компаниям в США, Европе, Японии и Южной Корее, а также проводит собственные исследования по препаратам от болей и болезней сердца.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru