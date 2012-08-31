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Крепкий доллар и Китай — ключевые проблемы для мировой экономики в 2017 году

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Аватар Анна Чернобай
 
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Крепкий доллар и Китай — ключевые проблемы для мировой экономики в 2017 году

В 2016 году на развивающиеся рынки наибольшее влияние оказали колебания валютных курсов на фоне референдума по вопросу Brexit и выборов в США. Для инвесторов этот год оказался довольно непредсказуемым.

В 2017 году влияние этих факторов сохранится. Как прогнозирует Bank of America, экономический рост на развивающихся рынках будет на уровне 4,7%. Рост в Латинской Америке должен составить 1,5%. В том, что касается России, аналитики полагают, что рост цен на нефть позволит укрепить рубль.

Цитата:
«В долгосрочной перспективе на развивающихся рынках будет видна тенденция к повышению за счет роста стоимости компаний, восстановления цен на сырьевые товары и здоровых инвестиционных потоков, связанных со структурными реформами в ряде стран», —
заявил главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини.

ФРС


Аналитики обеспокоены деятельностью ФРС. На декабрьском заседании глава ФРС Джанет Йеллен заявила об увеличении ключевой ставки на 25 базовых пунктов, что стало всего вторым повышением за последние 10 лет. В следующем году эксперты опасаются еще трех повышений, хотя, ранее ожидалось всего два.

Цитата:
«Мы ожидаем, что повышение ключевой ставки в любой стране будет постепенным и небольшим, однако более быстрое и/или резкое повышение со стороны ФРС может привести к сдерживанию роста и повышенной волатильности»,
— заявил Мобиус.

Снизить влияние этого фактора поможет контроль за движением капитала. Подобные меры уже применялись в Китае, Нигерии, Саудовской Аравии и Египте. В 2017 году они могут быть применены Индонезией, Малайзией и Индией.

Инвесторы


Инвесторы могут потерять интерес к Бразилии, Турции, ЮАР — странам, которые Bank of America Merrill Lynch назвал «хрупкой тройкой». Они зачастую полагались на приток средств из-за рубежа, ослабление которого может ухудшить дефицит платежного баланса. Кроме того, экспертов волнует и возможный долговой кризис в Венесуэле, Иордании, Греции и Аргентине. Невозможность диверсифицировать экономику во время нефтяного бума привела к тому, что Венесуэла не смогла справиться с низкими ценами, которые сохранялись два года подряд, отметил Маддер Джха из Standard Chartered.

Развивающиеся рынки могут извлечь выгоду из растущего доллара, особенно привлекательными могут стать компании в сфере продаж и связанные с информационными технологиями, считает исполнительный директор Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус.

Помимо высокотехнологичных отраслей хороший рост показывали цены на сырьевые товары. Мобиус отметил позитивное влияние азиатских компаний с небольшой капитализацией на экономический рост в регионе. Такие компании меньше крупных корпораций страдают от глобальных макроэкономических событий.

Банки и строительный сектор


К концу года оба эти сектора продемонстрировали негативную тенденцию, связанную с чрезмерным ростом долга.

Рынок проигнорировал обесценивание юаня на 6,7% за год. В следующем году это может сыграть свою роль, учитывая намечающиеся проблемы в отношениях Китая и США, заявил Financial Times.

Дональд Трамп угрожает объявить КНР валютным манипулятором сразу после инаугурации 20 января. Этот шаг не замедлит сказаться на азиатских рынках: отток средств с долгового рынка продолжается уже шесть недель.

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