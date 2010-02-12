xmas.run - Новогодняя очередь

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)
Старт проекта: 27/12/2016
Новый проектXMAS.run — Новогодняя живая очередь
Информация о проекте (взято с сайта):
Цитата:
1. Что такое «Подарок»?
Виртуальные подарки — валюта нашего сайта. 1 подарок равен 1$. Приобретая «подарки» Вы встаете в общую очередь, и как только подходит черед Вашего подарка, на Ваш счет в платежной системе автоматически возвращается сумма 1.2$.
2. Какую я получу прибыль?
Ваша прибыль от прохождения круга +20% с каждого сделанного Вами вклада. Наша система работает по принципу живой очереди.
3. Как работает ваша очередь?
Все предельно просто. Если Вы сделали вклад в размере, к примеру, 24$, то средства автоматически будут разделены на 24 «подарка», которые займут свои места в очереди, а 20 уже имеющихся в очереди «подарков» будут оплачены. В данном случае будет вручено 20 «подарков», номинал каждого 1.2$. Средства выплачиваются по мере поступления.
Важно отметить, что у нас реализован уникальный механизм распаралеливания очереди. Это означает, что «подарки» поступают сразу нескольким участникам из очереди, обеспечивая более плавное распределение.
4. Как работает очередь в ночное время?
Ночью, с 01:00 до 09:00 (Московское время) возможность приобрести место в очереди закрывается.
4. Как осуществляется вывод средств?
Выплаты производятся автоматически в платежную систему PerfectMoney. Вам нет необходимости выполнять какие-либо действия для этого. Средства не задерживаются в кошельке очереди, а поступают на счета наших участников автоматически, как только был совершен платеж в нашу сторону. Вручение «подарков» происходит автоматически, вне зависимости от размера поступившего нам платежа. Иными словами, даже если Ваш вклад был равен 24$, а следующий за Вами в очереди участник приобрел всего 4 «подарка», средства все равно поступят на Ваш счет в платежной системе. Так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не получите свою прибыль и номинал вклада.
6. С какими платежными системами вы работаете?
Мы работаем исключительно с PerfectMoney.is.
5. Какие ограничения существуют в системе?
Вы можете приобретать «Подарки» неограниченное количество раз, но не чаще чем 1 раз за 10 минут. Лимит количества «подарков», которые можно приобрести за один раз, изменяется системой автоматически и на данный момент составляет 10 штук.
6. Есть ли у вас партнерская программа?
Наша партнерская программа предполагает 5% от суммы вклада.
В нашем проекте реализована функция автоматического refback'a. Каждый участник имеет возможность установить процент возврата бонуса. Иными словами, если Вы указали refback в размере 50%, то при каждом вкладе Вашего партнера ему будет возвращено 50% от Вашего реферального вознаграждения.
7. С какой периодичностью система осуществляет выплаты в платежную систему PerfectMoney?
Периодичность выплат составляет 1 выплата за 1 минуту. Стоит отметить, что в первую очередь производится выплата реферального вознаграждения и refback'a.
8. Существует ли у вашего сервиса комиссия?
Мы оставляем небольшой процент для развития проекта, эта сумма составляет 10% от выплаченных на Ваш кошелек средств.