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xmas.run - Новогодняя очередь

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:42
#1
Любитель
 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 272
Благодарностей: 311
КП: 0.015
xmas.run - Новогодняя очередь
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)

Старт проекта: 27/12/2016

Новый проект XMAS.runНовогодняя живая очередь


Информация о проекте (взято с сайта):
Цитата:
1. Что такое «Подарок»?

Виртуальные подарки — валюта нашего сайта. 1 подарок равен 1$. Приобретая «подарки» Вы встаете в общую очередь, и как только подходит черед Вашего подарка, на Ваш счет в платежной системе автоматически возвращается сумма 1.2$.

2. Какую я получу прибыль?

Ваша прибыль от прохождения круга +20% с каждого сделанного Вами вклада. Наша система работает по принципу живой очереди.

3. Как работает ваша очередь?

Все предельно просто. Если Вы сделали вклад в размере, к примеру, 24$, то средства автоматически будут разделены на 24 «подарка», которые займут свои места в очереди, а 20 уже имеющихся в очереди «подарков» будут оплачены. В данном случае будет вручено 20 «подарков», номинал каждого 1.2$. Средства выплачиваются по мере поступления.

Важно отметить, что у нас реализован уникальный механизм распаралеливания очереди. Это означает, что «подарки» поступают сразу нескольким участникам из очереди, обеспечивая более плавное распределение.

4. Как работает очередь в ночное время?

Ночью, с 01:00 до 09:00 (Московское время) возможность приобрести место в очереди закрывается.

4. Как осуществляется вывод средств?

Выплаты производятся автоматически в платежную систему PerfectMoney. Вам нет необходимости выполнять какие-либо действия для этого. Средства не задерживаются в кошельке очереди, а поступают на счета наших участников автоматически, как только был совершен платеж в нашу сторону. Вручение «подарков» происходит автоматически, вне зависимости от размера поступившего нам платежа. Иными словами, даже если Ваш вклад был равен 24$, а следующий за Вами в очереди участник приобрел всего 4 «подарка», средства все равно поступят на Ваш счет в платежной системе. Так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не получите свою прибыль и номинал вклада.

6. С какими платежными системами вы работаете?

Мы работаем исключительно с PerfectMoney.is.

5. Какие ограничения существуют в системе?

Вы можете приобретать «Подарки» неограниченное количество раз, но не чаще чем 1 раз за 10 минут. Лимит количества «подарков», которые можно приобрести за один раз, изменяется системой автоматически и на данный момент составляет 10 штук.

6. Есть ли у вас партнерская программа?

Наша партнерская программа предполагает 5% от суммы вклада.

В нашем проекте реализована функция автоматического refback'a. Каждый участник имеет возможность установить процент возврата бонуса. Иными словами, если Вы указали refback в размере 50%, то при каждом вкладе Вашего партнера ему будет возвращено 50% от Вашего реферального вознаграждения.

7. С какой периодичностью система осуществляет выплаты в платежную систему PerfectMoney?

Периодичность выплат составляет 1 выплата за 1 минуту. Стоит отметить, что в первую очередь производится выплата реферального вознаграждения и refback'a.

8. Существует ли у вашего сервиса комиссия?

Мы оставляем небольшой процент для развития проекта, эта сумма составляет 10% от выплаченных на Ваш кошелек средств.
Контакты:

Email: santa@xmas.run
Форма: https://xmas.run/contacts/

Партнерская программа:: 5% от вклада, есть функция авторефбека.

Выплаты: Instant (мгновенные)

Платежные системы: PM

Вклад


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Johnny T на форуме  
Старый Сегодня, 23:00
#2
Мастер
 
Имя: Назар
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 1,893
Благодарностей: 2,858
КП: 0.053
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Как же без новогодней очереди ))
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monro91 на форуме  
Старый Сегодня, 23:00
#3
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Крым
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 795
Благодарностей: 867
КП: 0.111
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
не работает регистрация
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Modulle на форуме  
Старый Сегодня, 23:05
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Санкт - Петербург
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 359
Благодарностей: 37
КП: 0.000
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Цитата:
Сообщение от Modulle Посмотреть сообщение
не работает регистрация
Подтверждаю, не работает.
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tionio на форуме  
Старый Сегодня, 23:07
#5
Топ Мастер
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Montenegro
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 6,077
Благодарностей: 8,723
КП: 0.164

награды Волшебный горшочек 
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
опа, будем хитранить)
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axay22 на форуме  
Старый Сегодня, 23:07
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2016
Сообщений: 264
Благодарностей: 22
КП: 0.049
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Косячно всё. То рега не канает то авторизация.
В форме восстановления пароля вообще пишет пользователь не найден. хотя зарегаться получилось.
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biznesunions на форуме  
Старый Сегодня, 23:08
#7
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,684
Благодарностей: 3,162
КП: 0.009
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Цитата:
Сообщение от tionio Посмотреть сообщение
Подтверждаю, не работает.
Такая же ситуация
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz/ Лучший рефбек от нового монитора - http://www.maykenergy.com/ .
Качественное продвижение вашего проекта, студия создания Hyip проектов.
Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 23:09
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 1,637
Благодарностей: 654
КП: 0.000
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Цитата:
Сообщение от Modulle Посмотреть сообщение
не работает регистрация
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Все спещат,даже не тестят
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Avtoritetus на форуме  
Старый Сегодня, 23:09
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 1,283
Благодарностей: 2,004
КП: 0.091
Re: xmas.run - Новогодняя очередь
Цитата:
Сообщение от Modulle Посмотреть сообщение
не работает регистрация
не работает. Фи!
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nimb на форуме  
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