QIWI Кошелек упростил денежные переводы на банковские счета заграницу

Группой QIWI было заявлено о намерении повысить максимальные лимиты на однократные денежные переводы посредством сервиса Visa QIWI Wallet (VQW). В связи с этим
Использование новых условий будет распространяться на переводы, при зачислении средств на счета физ. и юр. лиц, которые открыты в любых банках Европы, США, Канады, Вьетнама, Турции, ОАЭ, Таиланда, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Гонконга и Малайзии (сервис CONTACT-Счет).
Как уточняют в пресс-релизе QIWI, пользователям, прошедшим упрощенные идентификационные операции своего кошелька VQW, будет представлена возможность отправлять за одним платежом суммы до 60 тысяч рублей, а полностью идентифицированным владельцам на сумму до 100 тысяч рублей.
При этом сумма установленной комиссии независимо от отправленной валюты оставляет 250 рублей и 2% от суммы перевода. Стоит отметить, что это на 60% ниже ранее действовавшей комиссии.
Транзакции на счет иностранного банка осуществляются в американских долларах или евро по курсу установленному на текущий момент курсы платежной системы CONTACT. С учетом некоторых факторов сроки зачисления денег на счета составляют от 12 до 48 часов.
«Согласно статистике можно сделать вывод, что средние суммы переводов в страны дальнего зарубежья значительно превышают суммы отправки платежей по территории РФ или СНГ независимо от форм выплат. Именно с учетом этого мы приняли решение провести повышение лимитов максимальной суммы транзакции для любого типа пользователей Visa QIWI Кошелька. а также нами был установленный единые тарифы, которые позволят упростить использование сервисов CONTACT-Счет», - отметил глава отделения по взаимодействия с платежными системами группы QIWI Александр Тарабановский.
Специально для mmgp.ru