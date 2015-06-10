Крупные клиенты Приват Банка инициировали процедуру банкротства

Некоторые крупные клиенты Приват Банка запустили процедуру банкротства. Как мы знаем, это довольно сложное мероприятие, которое может затянуться не довольно продолжительное время. В данном контексте говорится о клиентах, кредитный портфель которых превышает 1 миллиард гривен. Форбс указывает, что к таковым клиентам относятся: ООО «Зебрина», ООО «Натель», ООО «Пальмира Трейдинг» и так далее.
По состоянию на 01.12.2016 года кредитный портфель «ПБ» был более 200-т миллиардов гр. При этом, кредиты банка были выше 966 миллиардов гривен. Аналитики Украины и мира указывают, что в банке, на данный момент, сконцентрирована пятая часть всех кредитов Украины.
Стоит отметить, что в число крупных заемщиков «Приват Банка» входят компании, имеющие прямое или косвенное отношение к «ДнепрАвиа» и Укртатнефть». Отдельно нужно отметить, что многие кредиты выдавались подконтрольным Коломойскому компаниям.
Таким образом, процедура банкротства крупных клиентов банка может усилить тот коллапс, который наблюдается сейчас. То есть, к текущим финансовым проблемам могут подключиться еще и непогашенные крупные кредиты. Кстати, это довольно прогнозируемо. При этом, не стану упоминать общее экономическое положение в стране. Банкротство этих клиентов, скорее всего, запланировано в тот момент, когда было принято решение о выводе активов банка в оффшоры. Коломойский уверено и без сопротивления отдал Украине полностью пустой банк, с множеством проблемных кредитов.
Jurgan, специально для MMGP