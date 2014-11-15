В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа

Возобновляемые виды энергии уже стали в несколько раз дешевле или хотя бы сравнялись по стоимости с ископаемыми ресурсами и энергоносителям в более чем 30 странах, среди которых Австралия, Бразилия, Мексика и Чили. Данная информация была представлена на Всемирном экономическом форуме.
Кроме того, аналитиками Deutsche Bank прогнозируется, что в течении ближайших нескольких лет общее количество количество таких стран возрастет до 80 от общего числа государств всего мира.
«Возобновляемые виды энергии уже достигли тех самых переломных моментов, о которых говорили всего десять лет назад. при этом она является не только коммерчески жизнеспособной, но и считается одной из наиболее привлекательных возможностей для долгосрочных инвестиций, со стабильным и гарантированно защищенным доходом от инфляциий», - было отмечено главой подразделения ВЭФ в сфере инфраструктуры и инвестиционного развития Майклом Дрекслером.
Стоит напомнить, что в прошлом, 2015 году во время Парижской конференции ООН, которая была посвящена проблемам изменения климата, было принято решение о том, что к 2030 для развития возобновляемых источников энергетики необходимо инвестировать около 1 триллиона долларов ежегодно.
Специально для mmgp.ru