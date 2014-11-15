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В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа

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Старый Сегодня, 21:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 943
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В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа

Возобновляемые виды энергии уже стали в несколько раз дешевле или хотя бы сравнялись по стоимости с ископаемыми ресурсами и энергоносителям в более чем 30 странах, среди которых Австралия, Бразилия, Мексика и Чили. Данная информация была представлена на Всемирном экономическом форуме.

Кроме того, аналитиками Deutsche Bank прогнозируется, что в течении ближайших нескольких лет общее количество количество таких стран возрастет до 80 от общего числа государств всего мира.

«Возобновляемые виды энергии уже достигли тех самых переломных моментов, о которых говорили всего десять лет назад. при этом она является не только коммерчески жизнеспособной, но и считается одной из наиболее привлекательных возможностей для долгосрочных инвестиций, со стабильным и гарантированно защищенным доходом от инфляциий», - было отмечено главой подразделения ВЭФ в сфере инфраструктуры и инвестиционного развития Майклом Дрекслером.

Стоит напомнить, что в прошлом, 2015 году во время Парижской конференции ООН, которая была посвящена проблемам изменения климата, было принято решение о том, что к 2030 для развития возобновляемых источников энергетики необходимо инвестировать около 1 триллиона долларов ежегодно.

Специально для mmgp.ru
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Oliver Frank на форуме  
Старый Сегодня, 21:55
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,117
Благодарностей: 707
КП: 0.274
Re: В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа
Щас придет Драм и скажет "вы все врети" )))
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
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