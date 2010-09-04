Rietumu выпустил мобильное приложение для прямых переводов на карты VISA и MasterCard

Латвийский банк Rietumu выпустил приложение для iPhone и iPad, позволяющее легко и быстро делать прямые платежи на любые карты VISA и MasterCard. Также пользователям больше не придется вводить данные повторно, если уже один раз был сделан платеж в адрес конкретного получателя.
«Эта услуга очень удобна для повседневных расчетов, и интерес к ней непрерывно растет. А поскольку в наше время платежи все чаще совершаются с мобильных устройств, мы приняли решение в первую очередь выпустить приложение для операционной системы iOS, которая особенно популярна у наших клиентов», – говорит руководитель Управления платежных карт банка Rietumu Марк Андреев.
Банк отмечает, что в скором времени появится и версия для смартфонов на базе Android.
Клиенты Rietumu могут перечислять средства на карты VISA и MasterCard, выданные любым банком по всему миру. В отличие от стандартных денежных переводов, при этом не требуется ни номер счета получателя, ни другая сопутствующая информация. Нужен только номер карты и указанные на ней имя и фамилия получателя.
Отправленные деньги автоматически конвертируются в валюту карты получателя. Например, если отправитель делает платеж в евро, а у получателя карточка в российских рублях, то он получит эквивалентную сумму в рублях. Пользоваться новым сервисом могут все клиенты Rietumu – как физические, так и юридические лица.
Комиссия за платеж составляет 2% от суммы (минимум 3 евро). В большинстве случаев это значительно выгоднее, чем комиссия за стандартный банковский перевод.
Осенью банк добавил к списку валют российские рубли (RUB). Клиент может делать платеж со своего счета в этой валюте, и, если у получателя карта также в российских рублях, перевод пройдет без конвертации.
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