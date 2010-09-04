Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Rietumu выпустил мобильное приложение для прямых переводов на карты VISA и MasterCard

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,224
Благодарностей: 2,076
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Rietumu выпустил мобильное приложение для прямых переводов на карты VISA и MasterCard

Латвийский банк Rietumu выпустил приложение для iPhone и iPad, позволяющее легко и быстро делать прямые платежи на любые карты VISA и MasterCard. Также пользователям больше не придется вводить данные повторно, если уже один раз был сделан платеж в адрес конкретного получателя.

«Эта услуга очень удобна для повседневных расчетов, и интерес к ней непрерывно растет. А поскольку в наше время платежи все чаще совершаются с мобильных устройств, мы приняли решение в первую очередь выпустить приложение для операционной системы iOS, которая особенно популярна у наших клиентов», – говорит руководитель Управления платежных карт банка Rietumu Марк Андреев.

Банк отмечает, что в скором времени появится и версия для смартфонов на базе Android.

Клиенты Rietumu могут перечислять средства на карты VISA и MasterCard, выданные любым банком по всему миру. В отличие от стандартных денежных переводов, при этом не требуется ни номер счета получателя, ни другая сопутствующая информация. Нужен только номер карты и указанные на ней имя и фамилия получателя.

Отправленные деньги автоматически конвертируются в валюту карты получателя. Например, если отправитель делает платеж в евро, а у получателя карточка в российских рублях, то он получит эквивалентную сумму в рублях. Пользоваться новым сервисом могут все клиенты Rietumu – как физические, так и юридические лица.

Комиссия за платеж составляет 2% от суммы (минимум 3 евро). В большинстве случаев это значительно выгоднее, чем комиссия за стандартный банковский перевод.

Осенью банк добавил к списку валют российские рубли (RUB). Клиент может делать платеж со своего счета в этой валюте, и, если у получателя карта также в российских рублях, перевод пройдет без конвертации.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Куда инвестируют лучшие хайп блогеры|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Крыму заработали карты Visa и MasterCard Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 5 30.04.2015 22:55
Банк «Русский Стандарт» запустил мобильное приложение для денежных переводов VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 29.01.2015 01:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар AlexKill
GMT Invest - gmt-invest.com
От AlexKill в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Viptodayprofit - Www.viptodayprofit.com
От irlza в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro-Hyip
forexbenefit - forexbenefit.org
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Время продаж на российском рынке
От WMG в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
Clickworker.com - сервис выполнения заданий
От harrikein в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Boys and Girls invest - www.boysandgirlsinvest.com
От A_Nata_L в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,644
Тем
445,439
Сообщений
10,816,115

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube