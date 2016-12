bizneser Топ Мастер

Швейцарцы купят Лисичанский НПЗ и АЗС "Роснефти" в Украине

Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской компании Glusco Energy приобрести свыше 50% акций Rosneft Management Company Ltd и Fargrade Ltd (обе Кипр), которым принадлежат ЧАО "Линик" (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) и сеть автозаправочных станций компании "Роснефть" в Украине.



Стоит отметить, что до этого момента Glusco получала отказ в согласовании покупки от Антимонопольного комитета.



Известно, что Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. являются владельцами киевского ООО "Восток", которому принадлежат права собственности на украинскую сеть АЗС "Роснефти".



Сеть АЗС "Роснефти" располагает 141 объектами в 12 областях Украины, которые работают под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой Гепард", "Смайл".



Помимо сети заправок Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. принадлежат ООО "ТНК-Индастриз Украина", "РН-Карт Украина", а также ЧАО "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (эксплуатирует Лисичанский НПЗ).



Лисичанский НПЗ считается самым "молодым" украинским нефтеперерабатывающим предприятием с мощностью – около 7 млн. тонн нефтяного сырья в год. На заводе можно производить топливо стандарта Евро-4, а также партии ДТ стандарта Евро-5.



Glusco Energy S.A. является частью группы компаний Proton Energy Group S.A. – трейдера нефти и нефтепродуктов.



