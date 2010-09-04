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В 2016 году Китай инвестировал $161 млрд. зарубеж

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В 2016 году Китай инвестировал $161 млрд. зарубеж

При этом прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику составляют немногим более половины этой суммы. Министр торговли Gao Hucheng отметил, что власти Китая будут содействовать здоровому и упорядоченному развитию входящих инвестиций и сотрудничества в следующем году.

По данным за ноябрь 2016 года, зарубежные прямые инвестиции Китая увеличились на 76,5% по сравнению с 2015 годом. Как фиксируют в министерстве, местные фирмы продолжают вкладывать средства за рубежом в то время, когда замедлился рост экономики страны, а национальная валюта несколько ослабела.

Министерство торговли сообщает также, что Китай рассматривает возможность снижения ограничений на доступ иностранных инвестиций в 2017 году, а также планирует открыть те сектора, в которых иностранные компании имеют серьезный инвестиционный интерес.

Gao Hucheng прогнозирует, что в следующем году приток иностранных инвестиций в Китай будет расти, а источники волатильности для исходящих инвестиций Китая будут расти вместе с рисками.

Китайское правительство подготовило ряд мер для ужесточения контроля за движущимися из страны деньгами. Кроме этого стали более тщательно изучаться исходящие инвестиции.

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