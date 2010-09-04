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Индийская биткоин-биржа Zebpay вышла на рекордные обороты

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Индийская биткоин-биржа Zebpay вышла на рекордные обороты

Индийская биткоин-биржа и провайдер кошелька Zebpay сообщила, что объем сделок по покупке и продаже криптовалюты в этом году, скорее всего, превысит $14 млн. Такое заявление в интервью изданию DNA India сделал соучредитель компании Сандип Гоенка.

«Недавно мы достигли уровня в 500 млн рупий. Только в ноябре торговый оборот составил 100 млн рупий, и я думаю, до конца года мы выйдем на миллиард рупий», — сказал Гоенка.

По сегодняшнему рыночному курсу речь может идти о сумме в $14,7 млн (1 INR = 0.015 USD).

По словам представителя биржи, количество скачиваний приложения уже превысило 200 тысяч, что демонстрирует растущий рост жителей Индии к биткоину как альтернативному платежному методу и инвестиционному инструменту.

«Люди скачивают приложение Zebpay, потому что хотят экспериментировать с цифровыми валютами. Я января цена биткоина выросла более чем в два раза, и это лучший в этом году актив», — добавил Гоенка.

В октябре стало известно, что Zebpay ведет переговоры о получении финансирования Серии А. Как тогда заявили в компании, предположительная сумма инвестиций должна составить $4 млн до $5 млн. Ожидалось, что раунд будет закрыт в ноябре, однако на сегодняшний день официальных заявлений по этому поводу пока сделано не было.

В сентябре $1,5 млн инвестиций получила биржа Unocoin, и как тогда заявили представители компании, это было самое крупное на тот момент финансирование для криптовалютного рынка Индии.

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биткоин, новости
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