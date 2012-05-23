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Hyiperion.com - Hyiperion Investments

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:42
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 742
Благодарностей: 134
КП: 0.041
Hyiperion.com - Hyiperion Investments
Я не админ

В эти предновогодние дни немногие администраторы проектов рискнут стартовать новые проекты, в связи с чем индустрия погружается в своеобразную праздничную дрему до середины января. Но сегодня я хочу представить вам проект от такого смельчака. Встречайте: Hyiperion Investments.

Проекту не откажешь в оригинальности визуальной части — сайт выполнен в стилистике старой газеты (типа Ведомостей за 1892 год или Wall Street Journal? ), а вместо привычного меню — Содержание. Получился необычный, но простой в восприятии и логичный сайт.

Техника проекта соответствует современным требованиям, имеются все необходимые атрибуты:
— Выделенный сервер
— SSL сертификат
— АнтиDDos от CloudFlare
— Уникальный дизайн
— Лицензионный H-Script
— Верифицированный PerfectMoney аккаунт (платежная система пока только одна)

Выплаты в проекте инстант, от 1 цента.

Легенда проекта — доверительное управление в сфере инвестиций в высокодоходные проекты. В настоящее время информацию об источниках прибыли не раскрывают, обещают раскрытие после первых 100 дней работы. Так же в описании имеется пункт о вознаграждении в 10% по всем вкладам, сделанным в первые 100 дней работы проекта — в виде отдельного депозита, который будет зачислен на аккаунт после завершения Этапа первичного формирования портфеля (из вчерашних новостей, как раз вчера проект и начал свою работу).

Тарифный план в проекте один: 1% в сутки на 365 дней, но по вкладам от 100 USD возможны дополнительные начисления по воскресеньям (до 2%), как написано — за счет переоценки эффективности работы проекта за прошедшую неделю). Казалось бы немного, но на годовом отрезке работы депозита это может превратиться в дополнительные 52% дохода. Минимальный ввод 20 USD.

Мой вклад подпадает как раз под расширенный вариант: 200 USD.



Партнерская программа в проекте Hyiperion Investments одноуровневая, 5% от депозитов партнеров. Мои рефералы получат от меня рефбек в размере 80% (4% от вклада).

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Примечание: Данная информация представлена в ознакомительных целях. Решение об участии или неучастии в проекте вы принимаете самостоятельно.
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investreview на форуме  
Старый Сегодня, 20:54
#2
Любитель
 
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 271
Благодарностей: 311
КП: 0.015
Re: Hyiperion.com - Hyiperion Investments
оригинально, легенду я бы сделал связанную с книгами, газетами, сми в таком случае, хотя есть секвойя на лого
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Johnny T на форуме  
Старый Сегодня, 20:56
#3
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,838
Благодарностей: 38,450
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: Hyiperion.com - Hyiperion Investments
Цитата:
Сообщение от investreview Посмотреть сообщение
Техника проекта соответствует современным требованиям, имеются все необходимые атрибуты:
Да атрибуты так атрибуты!
Цитата:
Сообщение от investreview Посмотреть сообщение
Тарифный план в проекте один: 1% в сутки на 365 дней
Какой скромный процент и в то же время админ соточки любит.
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Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 21:18
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,093
Благодарностей: 994
КП: 0.000
Re: Hyiperion.com - Hyiperion Investments
Всё очень просто сделано
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.08.2015
Сообщений: 742
Благодарностей: 134
КП: 0.041
Автор темы Re: Hyiperion.com - Hyiperion Investments
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Всё очень просто сделано
Помнится был такой проект Fox что-то там ) все было очень наворочено и дико лагало )) сколько он проработал?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
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