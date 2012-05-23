Hyiperion.com - Hyiperion Investments

Я не админ
В эти предновогодние дни немногие администраторы проектов рискнут стартовать новые проекты, в связи с чем индустрия погружается в своеобразную праздничную дрему до середины января. Но сегодня я хочу представить вам проект от такого смельчака. Встречайте: Hyiperion Investments
.
Проекту не откажешь в оригинальности визуальной части — сайт выполнен в стилистике старой газеты (типа Ведомостей за 1892 год или Wall Street Journal?
), а вместо привычного меню — Содержание. Получился необычный, но простой в восприятии и логичный сайт.
Техника проекта соответствует современным требованиям, имеются все необходимые атрибуты:
— Выделенный сервер
— SSL сертификат
— АнтиDDos от CloudFlare
— Уникальный дизайн
— Лицензионный H-Script
— Верифицированный PerfectMoney аккаунт (платежная система пока только одна)
Выплаты в проекте инстант, от 1 цента.
Легенда проекта — доверительное управление в сфере инвестиций в высокодоходные проекты. В настоящее время информацию об источниках прибыли не раскрывают, обещают раскрытие после первых 100 дней работы. Так же в описании имеется пункт о вознаграждении в 10% по всем вкладам, сделанным в первые 100 дней работы проекта — в виде отдельного депозита, который будет зачислен на аккаунт после завершения Этапа первичного формирования портфеля (из вчерашних новостей, как раз вчера проект и начал свою работу).
Тарифный план в проекте один: 1% в сутки на 365 дней, но по вкладам от 100 USD возможны дополнительные начисления по воскресеньям (до 2%)
, как написано — за счет переоценки эффективности работы проекта за прошедшую неделю). Казалось бы немного, но на годовом отрезке работы депозита это может превратиться в дополнительные 52% дохода. Минимальный ввод 20 USD.
Мой вклад подпадает как раз под расширенный вариант: 200 USD.
Партнерская программа в проекте Hyiperion Investments одноуровневая, 5% от депозитов партнеров. Мои рефералы получат от меня рефбек в размере 80% (4% от вклада)
.
Чтобы зарегистрироваться и получить от меня рефбек в размере 80% (4% от вашего вклада), жмите кнопку ниже. В поле «Вас пригласил» должно быть написано Investreview (если там что-то другое, то впишите вручную).
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Примечание: Данная информация представлена в ознакомительных целях. Решение об участии или неучастии в проекте вы принимаете самостоятельно.