В чем сила, брат? 45 лет Сергею Бодрову...

В чем сила, брат?
Сегодня исполнилось бы 45 лет Сергею Бодрову.
Сергей Сергеевич Бодров родился в 1971 году в российской столице.
За свою небольшую жизнь (30 лет) он успел немало. Сергей снялся в нескольких кинокартинах, был сценаристом и режиссером.
Сергей Бодров (младший) прежде всего знаменит своими незабываемыми ролями в фильмах "Брат" и "Брат-2" (режиссёра Павла Балабанова). Фраза его героя Данилы: "-В чем сила, брат?" - вошла в анналы истории и является по своей сути катализатором истинности человеческих чувств. "Что сильнее в человеке: страсть к деньгам или же способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов?".
Прекрасно отыграл роли в кинокартинах "Сестры", "Кавказский пленник" и "Война".
Также Бодров младший известен как ведущий некогда знаменитой программы "Взгляд". Несмотря на свой молодой возраст Сергей сумел завоевать сердца миллионов российских зрителей.
Погиб Сергей Бодров в 2002 году в Кармадонском ущелье во время съёмок фильма "Связной". По словам Сергея он в этой кинокартине как "кофе 3 в 1" - режиссер, сценарист и актёр.
Сергей ушёл на пике своей творческой карьеры. Он запомнился зрителю прежде всего как честный и открытый человек, который может пожертвовать собой ради спасения ближнего.
Вечная память...