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В чем сила, брат? 45 лет Сергею Бодрову...

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#1
lex
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В чем сила, брат? 45 лет Сергею Бодрову...

В чем сила, брат?

Сегодня исполнилось бы 45 лет Сергею Бодрову.

Сергей Сергеевич Бодров родился в 1971 году в российской столице.

За свою небольшую жизнь (30 лет) он успел немало. Сергей снялся в нескольких кинокартинах, был сценаристом и режиссером.

Сергей Бодров (младший) прежде всего знаменит своими незабываемыми ролями в фильмах "Брат" и "Брат-2" (режиссёра Павла Балабанова). Фраза его героя Данилы: "-В чем сила, брат?" - вошла в анналы истории и является по своей сути катализатором истинности человеческих чувств. "Что сильнее в человеке: страсть к деньгам или же способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов?".

Прекрасно отыграл роли в кинокартинах "Сестры", "Кавказский пленник" и "Война".

Также Бодров младший известен как ведущий некогда знаменитой программы "Взгляд". Несмотря на свой молодой возраст Сергей сумел завоевать сердца миллионов российских зрителей.

Погиб Сергей Бодров в 2002 году в Кармадонском ущелье во время съёмок фильма "Связной". По словам Сергея он в этой кинокартине как "кофе 3 в 1" - режиссер, сценарист и актёр.

Сергей ушёл на пике своей творческой карьеры. Он запомнился зрителю прежде всего как честный и открытый человек, который может пожертвовать собой ради спасения ближнего.

Вечная память...
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