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НБУ прогнозирует ликвидацию нескольких десятков банков в 2017 г.

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Старый Сегодня, 20:25
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 811
Благодарностей: 120
КП: 0.073
НБУ прогнозирует ликвидацию нескольких десятков банков в 2017 г.

Ярослав Солтис, в ходе пресс-конференции заявил, что НБУ планирует и дальше закрывать проблемные банки. В следующем году будет закрыто несколько десятков очередных банков.
Эксперт считает, что подобное положение в экономике страны не может считаться благоприятным для банковского сектора. Из-за отсутствия развития экономики банкам просто него кредитовать. То есть, банки не могут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу, даже под 15 процентов годовых. Бизнес понимает, что из-за отсутствия рынков сбыта продукции нет возможности развиваться. Соответственно, если брать кредиты, тогда предприниматель просто влезет в долговую яму.
Солтис считает, что банковская сфера в Украине не то, что не развивается, она деградирует. Он сравнил современные украинские банки с пирамидами, где прибыль получают только первые вкладчики, за счет постоянных вливаний. При этом, как вы понимаете, последние не могут рассчитывать не то, что на доход, но и даже на возврат собственного вклада.
Кроме этого, Солтис заявил, что НБУ пока не может адекватно реагировать на все вызовы с банковской отрасли. В том числе и не в состоянии вовремя принимать решения, относительно закрытия того или иного учреждения.
Эксперт считает, что многие банки уже не в состоянии постоянно вливать средства в оборот. Тем самым они создают дефицит в бюджете учреждения. Поэтому, банкротство и ликвидация, это закономерность.
Таким образом, украинский банковский сектор находится в обморочном состоянии. Тут теперь главное одно, не допустить перехода этого состояния в предсмертное.
Jurgan, специально для MMGP
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Старый Сегодня, 21:25
#2
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Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Запорожье, Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 11,324
Благодарностей: 863
КП: 0.100
Re: НБУ прогнозирует ликвидацию нескольких десятков банков в 2017 г.
Прошу заметить не несколько, а несколько десятков!
Я так думаю через год-второй у нас в стране останутся 2-5 банков, которые будут исправно работать
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