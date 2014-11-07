НБУ прогнозирует ликвидацию нескольких десятков банков в 2017 г.

Ярослав Солтис, в ходе пресс-конференции заявил, что НБУ планирует и дальше закрывать проблемные банки. В следующем году будет закрыто несколько десятков очередных банков.
Эксперт считает, что подобное положение в экономике страны не может считаться благоприятным для банковского сектора. Из-за отсутствия развития экономики банкам просто него кредитовать. То есть, банки не могут выдавать кредиты малому и среднему бизнесу, даже под 15 процентов годовых. Бизнес понимает, что из-за отсутствия рынков сбыта продукции нет возможности развиваться. Соответственно, если брать кредиты, тогда предприниматель просто влезет в долговую яму.
Солтис считает, что банковская сфера в Украине не то, что не развивается, она деградирует. Он сравнил современные украинские банки с пирамидами, где прибыль получают только первые вкладчики, за счет постоянных вливаний. При этом, как вы понимаете, последние не могут рассчитывать не то, что на доход, но и даже на возврат собственного вклада.
Кроме этого, Солтис заявил, что НБУ пока не может адекватно реагировать на все вызовы с банковской отрасли. В том числе и не в состоянии вовремя принимать решения, относительно закрытия того или иного учреждения.
Эксперт считает, что многие банки уже не в состоянии постоянно вливать средства в оборот. Тем самым они создают дефицит в бюджете учреждения. Поэтому, банкротство и ликвидация, это закономерность.
Таким образом, украинский банковский сектор находится в обморочном состоянии. Тут теперь главное одно, не допустить перехода этого состояния в предсмертное.
Jurgan, специально для MMGP