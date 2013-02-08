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Обнародована особенность нового iPhone

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Старый Сегодня, 20:19
#1
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Обнародована особенность нового iPhone


Модель iPhone, которая выйдет в 2017 году, может получить совершенно новый модуль двойной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Об этом пишет портал Macotakara со ссылкой на тайваньского поставщика комплектующих.

Кроме новой версии камеры, источник рассказал о том, что девайс получит название iPhone 7s, хотя предполагалось, что в названии будет значиться цифра «8». Однако характеристики смартфона и камеры все еще не утверждены.

Также подтвердился слух о намерениях выпустить три версии смартфона. Кроме привычных модификаций с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, компания готовит 5-дюймовое устройство. Смартфон с таким экраном получит те же характеристики, как и другие два телефона.

В конце ноября сообщалось, что компания Apple разрабатывает совместно с LG Innotek новую камеру для iPhone 8. Источник рассказал, что Apple думает, как использовать технологии 3D-камеры в сдвоенном модуле LG Innotek.

источник
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Старый Сегодня, 20:26
#2
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Сообщений: 5,577
Благодарностей: 8,690
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Re: Обнародована особенность нового iPhone
В этом камеру сместили, в следующем кнопки местами поменяют, а дальше что? Будут новые цвета добавлять или сразу в комплекте с китайскими чехлами продавать.
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