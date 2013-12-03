Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Голландская компания Publicism использует блокчейн для того, чтобы обеспечить свободу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:04
#1
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,684
Благодарностей: 3,161
КП: 0.009
Голландская компания Publicism использует блокчейн для того, чтобы обеспечить свободу
Publicism, голландская децентрализованная новостная среда, которая позволяет журналистам безопасно публиковать контент, планирует использовать потенциал технологии блокчейна, для того, чтобы гарантировать свободу прессы.

Голландский фонд журналистов, организация, которую поддерживает Министерство образования, культуры и науки страны, проспонсировал эту инициативу на €50 000. Команда Publicism верит, что технология блокчейна станет частью решения, позволяющего обеспечить настоящую свободу печати.

«Первоначально мы были немного наивными, и находились под впечатлением от тех решений, которые уже существуют — таких, как Decent или Steemit. Однако когда мы узнали больше о технологии блокчейна и вышеуказанных проектах, то обнаружили, что они сами ищут свой путь, и сосредоточены эти проекты в основном на делании денег с помощью своих токенов». Так Хаснут, один из опытных журналистов, участвующих в проекте.

Применяя блокчейн, компания будет в состоянии предложить журналистам удобную панель для размещения материалов, которые будут стойкими к цензуре и неизменными. Через панель инструментов будет возможно управлять размещением статей, получением платежей, назначением авторских прав на материал: и всё это с сохранением анонимности как журналистов, так и читателей.

Компания запустила частично готовый проект Publicism, так как ещё необходимо решить многие задачи, как на уровне концепции, так и на уровне практики. Publicism для этого недавно начали партнёрство с World Press Photo и Государственным Университетом Неймегена.

Команда Publicism сейчас сосредоточена на проекте Hyperledger, и компания планирует рассмотреть другие блокчейны, например, Биткоин, возможно, в сочетании с сайдчейнами Rootstock для умных контрактов. Компания планирует, что концепт будет готов к февралю, а продукт с минимальной функциональностью выйдет в июле.


Источник:
Источник:http://coinspot.io/technology/itrino...svobodu-slova/
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz/ Лучший рефбек от нового монитора - http://www.maykenergy.com/ .
Качественное продвижение вашего проекта, студия создания Hyip проектов.
Сергей Горин на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несколько советов для того, чтобы избежать Скам noSCAM Разработка сайтов 15 10.12.2016 01:34
Голландская компания купит сайт поиска работы Monster за $429 миллионов TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.12.2016 11:07
Bitnovo, чтобы обеспечить биткоин дебетовой картой bizneser Новости криптовалют 2 27.05.2016 00:52
Актуально Топ-5 приложений для того, чтобы оставаться трезвым lalabu Новости в мире финансов и инвестиций 3 13.01.2016 21:52
Блокчейн Биткойна вырывается на свободу pilot10 Новости криптовалют 3 14.04.2015 15:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Обменники работающие с E-gold
От Nik7 в разделе «E-Gold»
Аватар vhyip
Mail.ru запустила «убийцу» Google Docs на движках Microsoft
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Magnatmen
Crimea-game.com - Крым - жемчужина мира
От Magnatmen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Gilan
Эксперты по коррупции назвали человеком года Путина
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар kriptobit
Как искать на форуме темы со статусом "Silver" "Gold"?
От kriptobit в разделе «Вопросы по маркетингу от новичков»
Аватар Leopold
Trafficmsoon.com - рекламно-инвестиционный проект
От Leopold в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,644
Тем
445,439
Сообщений
10,816,116

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube