Голландская компания Publicism использует блокчейн для того, чтобы обеспечить свободу

Publicism
, голландская децентрализованная новостная среда, которая позволяет журналистам безопасно публиковать контент, планирует использовать потенциал технологии блокчейна, для того, чтобы гарантировать свободу прессы.
Голландский фонд журналистов
, организация, которую поддерживает Министерство образования, культуры и науки страны, проспонсировал эту инициативу на €50 000. Команда Publicism верит, что технология блокчейна станет частью решения, позволяющего обеспечить настоящую свободу печати.
«Первоначально мы были немного наивными, и находились под впечатлением от тех решений, которые уже существуют — таких, как Decent или Steemit. Однако когда мы узнали больше о технологии блокчейна и вышеуказанных проектах, то обнаружили, что они сами ищут свой путь, и сосредоточены эти проекты в основном на делании денег с помощью своих токенов
». Так Хаснут, один из опытных журналистов, участвующих в проекте.
Применяя блокчейн, компания будет в состоянии предложить журналистам удобную панель для размещения материалов, которые будут стойкими к цензуре и неизменными. Через панель инструментов будет возможно управлять размещением статей, получением платежей, назначением авторских прав на материал: и всё это с сохранением анонимности как журналистов, так и читателей.
Компания запустила частично готовый проект Publicism, так как ещё необходимо решить многие задачи, как на уровне концепции, так и на уровне практики. Publicism для этого недавно начали партнёрство с World Press Photo и Государственным Университетом Неймегена.
Команда Publicism сейчас сосредоточена на проекте Hyperledger, и компания планирует рассмотреть другие блокчейны, например, Биткоин, возможно, в сочетании с сайдчейнами Rootstock для умных контрактов. Компания планирует, что концепт будет готов к февралю, а продукт с минимальной функциональностью выйдет в июле.