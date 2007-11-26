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BTC xMiner Limited - btcxminer.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:58
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 11,027
Благодарностей: 820
КП: 0.004

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BTC xMiner Limited - btcxminer.com
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nonogirl вне форума  
Старый Сегодня, 20:14
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,093
Благодарностей: 994
КП: 0.000
Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Оформление темы вышка
С такой доходностью ему в другой раздел
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 20:18
#3
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 11,027
Благодарностей: 820
КП: 0.004

награды Нострадамус 
Автор темы Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Оформление темы вышка
С такой доходностью ему в другой раздел
Я прошу прощения. Hopeful уважаемый модератор может помочь переместить эту тему в правой части (HYIP от 61% в месяц).
__________________
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nonogirl вне форума  
Старый Сегодня, 20:51
#4
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,838
Благодарностей: 38,450
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Цитата:
Сообщение от nonogirl Посмотреть сообщение
Я прошу прощения. Hopeful уважаемый модератор может помочь переместить эту тему в правой части (HYIP от 61% в месяц).
С права жите кнопку сообщить модераторам и пишите просьбу о переносе.
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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