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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 21:27
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Сегодня, 19:58
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#1
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Топ Мастер
Пол: Женский
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 11,027
Благодарностей: 820
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BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Начало онлайн Дата:
2016-12-26
Принимает:
BitCoin
Новый проект: BTC xMiner Limited
Минимальный вклад
0.01 BTC
Рефские
7-2-1%
Лицензионный скрипт
GoldCoders
Plans:
Посмотреть и Зарегистрироваться
Мой вклад:
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Сегодня, 20:14
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#2
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 2,093
Благодарностей: 994
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Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Оформление темы вышка
С такой доходностью ему в другой раздел
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Сегодня, 20:18
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#3
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Топ Мастер
Пол: Женский
Регистрация: 26.11.2007
Сообщений: 11,027
Благодарностей: 820
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Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Цитата:
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Сообщение от ronaldo7
Оформление темы вышка
С такой доходностью ему в другой раздел
Я прошу прощения. Hopeful уважаемый модератор может помочь переместить эту тему в правой части (HYIP от 61% в месяц).
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Сегодня, 20:51
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#4
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www.fairmonitor.com
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,838
Благодарностей: 38,450
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Re: BTC xMiner Limited - btcxminer.com
Цитата:
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Сообщение от nonogirl
Я прошу прощения. Hopeful уважаемый модератор может помочь переместить эту тему в правой части (HYIP от 61% в месяц).
С права жите кнопку сообщить модераторам и пишите просьбу о переносе.
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Сегодня, 21:27
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