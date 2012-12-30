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Умные роботы будут предсказывать преступления

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Старый Сегодня, 19:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,153
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Умные роботы будут предсказывать преступления
Полиция Дубая первая в мире начнет использовать искусственный интеллект с целью предотвращения правонарушений, данные об этом обнародовало издание Naked-science. По предварительной информации, разработанный алгоритм будет оперировать огромными базами информации, в которых будут содержаться даныне о прошлых преступлениях, экономической и политической ситуации, различных массовых мероприятиях и прочих факторах которые могут тем или иным образом повлиять на преступность. На основании полученной информации разумная программа будет выявлять закономерности и предсказывать возможные преступления.

Инновационную программу для предсказывания будущих преступлений уже начали сравнивать с похожим изобретением показанным в фильме «Особе мнение», в нем алгоритмы машинного интеллекта указывали где и когда будет совершено преступление. Конечно в наше время пока сложно себе представить подобный триумф науки, однако уже сейчас передовое программное обеспечение дает возможность в некотором роде приблизится к этому.

Используемая система машинного обучения основывается на совокупности программ SIME (Space Imaging Middle East). Разработчики утверждают, что данная система будет обнаруживать в каких частях города существует максимальная вероятность нарушения закона, и что именно скорее всего может произойти. Благодаря такой информации полиция сможет вовремя усилить патрулирование и обеспечить охрану в конкретной местности.

Похожие системы уже пробовала тестировать полиция Соединенных Штатов, но пока еще рано делать выводы о том, на сколько такая технология эффективна. Однако создатели новой концепции, которую планируется использовать в Дубае, заявляют, что их технология на много более совершенна, так как использует систему машинного обучения.

Система еще толком не запущена, но уже имеет первых противников, и ограничения в законодательстве. Например, Американский союз защити гражданских свобод призывает к запрету таких технологий. Причиной этого недовольства стало то, что в своих алгоритмах система использует некоторые данные о расе, религии, идеологии, национальности и других признаках тех или иных групп населения. Поэтому прогнозы данной программы можно считать предубеждением и дискриминацией по отношению к некоторым общественным группам.


Специально для mmgp.ru
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 19:23
#2
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 9,834
Благодарностей: 516
КП: 0.077
Re: Умные роботы будут предсказывать преступления
Сомневаюсь что получиться что-то действительно эффективное, в теории то все звучит очень красиво, но на практики, как бы не получилось то же, что было с компьютерами предсказывающими погоду...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 21:13
#3
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 3,401
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КП: 0.221
Re: Умные роботы будут предсказывать преступления
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Благодаря такой информации полиция сможет вовремя усилить патрулирование и обеспечить охрану в конкретной местности
Не знаю,Дубаи покажут,есть ли здесь действительно научный прорыв.Пока читается как сказка.
Если взять наш город,то я и так знаю,куда вечером ходить не надо,не только район,но и улицу и даже места на этой улице.Достаточно почитать сводки происшествий по городу за последние года два.
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akva31z на форуме  
Старый Сегодня, 21:16
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,606
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КП: 0.261
Re: Умные роботы будут предсказывать преступления
Цитата:
Сообщение от Invention Посмотреть сообщение
Полиция Дубая первая в мире начнет использовать искусственный интеллект с целью предотвращения правонарушений
Вспоминаю фильм, где так же предсказывали заранее преступление, хотя была большая вероятность того, что преступления не будет. Ни к чему хорошему такие эксперименты не приводят.
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Я знаю то, что ничего не знаю.
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