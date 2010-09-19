Panasonic инвестирует $256 млн в завод солнечных батарей Tesla

Корпорация Panasonic направляет свыше $256 млн. инвестиций в промышленные объекты Элона Маска Tesla, размещенные в штате Нью-Йорк, чтобы выпускать фотоэлектрические элементы, разнообразные модули и чтобы значительно расширить сотрудничество двух компаний.
Компания из Японии Panasonic, которая постепенно отказывается от малорентабельной потребительской электротехники и более концентрируется на автомобильных компонентах и остальных продуктах, направленных на корпоративных клиентов, инвестирует в фабрику Тесла в Буффало.
Американский производитель электрических автомобилей Tesla Motors, кроме привлечения инвестиций в строительство и расширение заводских сооружений и инфраструктуры, также подписал долгосрочное обязательство закупать продукцию компании Panasonic в качестве составной части данной сделки.
В сегодняшнем общем заявлении обе компании сообщили, что они собираются запустить производство фотоэлектрических элементов в начале лета 2017 года и нарастить выпуск солнечных батарей Tesla до 1 гигаватта к 2019 году.
Данная сделка является частью партнерства в индустрии солнечной энергетики, о чем обе этих компании впервые объявили в октябре, но тогда не были раскрыты все подробности планируемых инвестиций.
Tesla уже длительное время сотрудничает с компанией Panasonic, которая поставляет батареи для очень перспективной Модели 3 – первого автомобиля Tesla Motors, способного завоевать львиную долю рынка электрокаров. Кроме того, Panasonic является эксклюзивным поставщиком батарей для автомобилей Tesla моделей S и X.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://venturebeat.com/2016/12/27/pa...ar-cell-plant/
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