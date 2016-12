TTLuck2017



Snap покупает израильский стартап дополненной реальности Cimagine за $30-40 млн. Создатель популярного мессенджера Snap Inc. покупает израильский стартап дополненной реальности Cimagine Media, это следует из сообщений израильских служб новостей. Согласно изданию Calcalist, которое первым упомянуло о сделке, речи может идти о сумме около $30-$40, однако ни одна из компаний ее пока не подтвердила. Cimagine станет центром научных исследований и разработки Snap в Израиле, и, как ожидается, увеличит свой штат, в котором сейчас насчитывается 20 сотрудников. Основанный в 2012 год, Cimagine предлагает продукт, который он называет технология “виртуальной коммерции.” Он позволяет индивидуальным потребителям, чтобы увидеть, как продукция будет смотреться в их доме посредством нажатия одной кнопки на своем мобильном телефоне или планшете. Таким же образом компании-производители могли бы продемонстрировать, как их продукция будет выглядеть в помещениях заказчика. Компания утверждает, что это позволяет традиционным магазинам создавать с помощью платформы дополненной реальности шоурумы, без каких-либо физических маркеров. Технология обеспечивает рендеринг 3D изображения виртуальных продуктов, чтобы покупатели могли ощутить фактический продукт. Для Snap Inc., возможности Cimagine потенциально обеспечивают привлекательные пути получения прибыли, что может быть ключевым фактором в будущем выходе на IPO, котором было упомянуто в ноябре.

Cimagine уже сотрудничает с некоторыми компаниями, как например, Shop Direct, John Lewis и Coca-Cola Co, что тоже может стать отправной точкой для Snap в налаживании собственных партнерских отношений с ритейлерами и брендами и продвижения своего приложения Snapchat. Кроме того, как отмечает VentureBeat, пожалуй, Snap просто хочет технологию дополненной реальности, хотя идея сотрудничества компании с магазинами как способ дать пользователям больше пространства для действий в своем приложении имеет смысл. Перед покупкой Cimagine привлек нераскрытую сумму финансирования, проведя три раунда, инвесторами выступили Explore.Dream.Discover, iVentures Asia Ltd., OurCrowd, и PLUS Ventures.



