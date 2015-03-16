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В Калмыкии на молоке появились сообщения от судебных приставов





Сообщается, что одном из регионов России, а именно в Калмыкии приняли решение бороться с денежными долгами населения нетрадиционным способом. А именно, информацию для потенциальных должников решили размещать на упаковках продуктов питания.



Буквально в предпраздничную новогоднюю декаду, в торговые центры этой республики, с молочного завода-изготовителя, пришла первая партия кефира и молока с измененным дизайном на упаковке, а именно, на одной из сторон упаковочной пачки, практически на белом фоне, в правом нижем углу, напечатан призыв от судебных приставов-исполнителей, который гласит "Узнай о своих долгах!" и всё это выделено зеленым цветом (см. рис. выше).



Если присмотреться повнимательнее, то там ещё можно увидеть адрес веб-ресурса Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия, на котором любой желающий сможет проверить как самого себя, так и своих близких или просто друзей и конечно же, на наличие или отсутствие долгов. Всю эту информацию можно найти в банке данных производств находящихся на исполнении приставов.



Руководство ФССП по Калмыкии заявляет, что идея эта им пришла в связи с тем, что молоко является самым распространенным продуктом питания среди всех слоев российского населения и подавляющее число наших людей покупает или молоко или кефир, причём постоянно, а значит такая информация обязательно привлечет к себе внимание. Это будет такой своеобразный стимул или если хотите побудитель, чтобы человек (потенциальный должник) пусть даже ради интереса, зашел бы на этот сайт и проверил себя или кого-либо из своего окружения на наличие долгов. А в случае реального долга, то и оплатил бы его, как раз перед Новым, 2017 годом. Как говорится в Новый год с чистой совестью и без долговых обременений!



И тут можно открыть небольшой "секрет" и сообщить, что это оказывается не первый такой опыт калмыцких приставов-исполнителей и ранее они заказывали и размещали такую же информацию на упаковках с хлебом и на 20-литровых бочках с питьевой водой для офисов. Такой опыт себя в какой-то мере и оправдал: - собираемость долгов повысилась. И вот теперь дубль-3, но только сейчас информация идёт или пачках с молоком или на кефире.



Кстати, при населении этой республики всего в 280000 человек, то только в этом году там было возбуждено более 90000 исполнительных производств по долгам среди населения, ну а всего на исполнении у приставов числится более 150000 дел. Немало. Может молоко теперь хоть поможет?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5862740eedd48 Сообщается, что одном из регионов России, а именно в Калмыкии приняли решение бороться с денежными долгами населения нетрадиционным способом. А именно, информацию для потенциальных должников решили размещать на упаковках продуктов питания.Буквально в предпраздничную новогоднюю декаду, в торговые центры этой республики, с молочного завода-изготовителя, пришла первая партия кефира и молока с измененным дизайном на упаковке, а именно, на одной из сторон упаковочной пачки, практически на белом фоне, в правом нижем углу, напечатан призыв от судебных приставов-исполнителей, который гласит "Узнай о своих долгах!" и всё это выделено зеленым цветом (см. рис. выше).Если присмотреться повнимательнее, то там ещё можно увидеть адрес веб-ресурса Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия, на котором любой желающий сможет проверить как самого себя, так и своих близких или просто друзей и конечно же, на наличие или отсутствие долгов. Всю эту информацию можно найти в банке данных производств находящихся на исполнении приставов.Руководство ФССП по Калмыкии заявляет, что идея эта им пришла в связи с тем, что молоко является самым распространенным продуктом питания среди всех слоев российского населения и подавляющее число наших людей покупает или молоко или кефир, причём постоянно, а значит такая информация обязательно привлечет к себе внимание. Это будет такой своеобразный стимул или если хотите побудитель, чтобы человек (потенциальный должник) пусть даже ради интереса, зашел бы на этот сайт и проверил себя или кого-либо из своего окружения на наличие долгов. А в случае реального долга, то и оплатил бы его, как раз перед Новым, 2017 годом. Как говорится в Новый год с чистой совестью и без долговых обременений!И тут можно открыть небольшой "секрет" и сообщить, что это оказывается не первый такой опыт калмыцких приставов-исполнителей и ранее они заказывали и размещали такую же информацию на упаковках с хлебом и на 20-литровых бочках с питьевой водой для офисов. Такой опыт себя в какой-то мере и оправдал: - собираемость долгов повысилась. И вот теперь дубль-3, но только сейчас информация идёт или пачках с молоком или на кефире.Кстати, при населении этой республики всего в 280000 человек, то только в этом году там было возбуждено более 90000 исполнительных производств по долгам среди населения, ну а всего на исполнении у приставов числится более 150000 дел. Немало. Может молоко теперь хоть поможет?Специально для mmgp.ru

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