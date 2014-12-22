Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,627 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:53
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,185
Благодарностей: 337
КП: 0.057
Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
27.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Последние два года российские банки проверяли на себе теорию Дарвина, проходя естественный отбор в условиях высокой ключевой ставки, падения цен на нефть, снижения ВВП и перестройки надзора. В 2017 году банки продолжат бороться за существование, и выживут лишь те, кто сможет приспособиться к усилению конкуренции, снижению маржинальности бизнеса и ужесточению регулирования.

ЦБ РФ и банки сходятся во мнении, что сектор в 2016 году частично преодолел финансовый кризис, но о полном восстановлении пока речи нет. Прибыль за 11 месяцев составила 788 млрд рублей, расходы на резервы и просрочка снизились, дефолтов в корпоративном секторе стало меньше, но кредитование почти не растет.

"Можно говорить, пик роста просроченных кредитов пройден, как в розничном, так и корпоративном кредитовании. Банковская система даже без учета Сбербанка перешла к прибыльности. Однако говорить о полном преодолении кризиса еще рано", - считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

С ним соглашается финансовый директор Абсолют банка Анатолий Фогельгезанг. "Пока еще рано говорить об окончательном восстановлении банковской системы от последствий финансового кризиса. Но при этом мы видим позитивные тренды, свидетельствующие о том, что банки постепенно справляются с негативными последствиями кризиса", - говорит он, указывая, что процентная маржа постепенно восстанавливается до докризисного уровня и банки сформировали большую часть резервов по кредитам заемщиков.

Почти для сотни кредитных организаций 2016 год стал последним годом деятельности, для других банков он открыл новые перспективы развития. "В целом ситуация на рынке улучшилась. И хотя количество банков за год уменьшилось, но для тех кредитных организаций, которые правильно модифицировали свою деятельность, появились новые возможности роста", - считает председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Консолидация рынка происходит не только в результате агрессивной стратегии регулятора - банки и сами не прочь сократить издержки за счет слияний. Следующий год должен стать последним для ВТБ 24, банка, с которого больше десяти лет назад началось превращение ВТБ из узко специализированной организации в многопрофильную банковскую группу. Наверняка не оставят рынок без новостей главные консолидаторы - "Открытие" и Бинбанк, будет отстаивать статус крупнейшего частного банка Альфа-банк. И только Сбербанк остается спокойным среди бурь. Впрочем, неиссякаемая энергия и восприимчивость к новым веяниям его руководителя Германа Грефа не позволит расслабиться ни конкурентам, ни собственным сотрудникам.


Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#2
Специалист
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 2,833
Благодарностей: 355
КП: 0.079
Re: Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
Да уж, банки в этом году косились как пшеница. Хотя, думаю для большинства владельцев этих банков неожиданного ничего не было. И думаю повсеместно зарабатывали и выкачивали бабки как могли до отзыва лицензии.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Bestinvestor.ru-подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Hyip-Cruiser.com - Рефбэк до 5000%, бонусы, страховки
blackvovik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Итоги года: 11 самых обсуждаемых в России технологических явлений 2016 года BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 28 Сегодня 16:49
Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года sunmistik Горячие новости 12 Вчера 22:22
Банк для iPhone: лучшие мобильные банки 2016 года по версии Deloitte Анна Чернобай Банковский форум 5 29.11.2016 23:33
Финансовые итоги 2015 года и прогноз на 2016 BigBossMan Дайджест блогосферы 0 23.12.2015 18:32
Росийские банки терпят убытки. Итоги первых месяцев 2015 года ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 23.03.2015 22:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Onetimeinvest - onetimeinvest.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Повышены рейтинги Альфа-Банка, Кредобанка и ПриватБанка.
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
BitFury инвестировал в платежную платформу BitPesa
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Equibit тестирует в бета-версии OTC блокчейн платформу
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар kingcasha
Стартап Chainalysis поможет Европолу бороться с мошенничеством в сфере цифровых валют
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Мониторинг Хайпов
Golden Gnome - goldengnome.ru
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
396,627
Тем
445,408
Сообщений
10,814,930

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube