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Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
27.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Последние два года российские банки проверяли на себе теорию Дарвина, проходя естественный отбор в условиях высокой ключевой ставки, падения цен на нефть, снижения ВВП и перестройки надзора. В 2017 году банки продолжат бороться за существование, и выживут лишь те, кто сможет приспособиться к усилению конкуренции, снижению маржинальности бизнеса и ужесточению регулирования.
ЦБ РФ и банки сходятся во мнении, что сектор в 2016 году частично преодолел финансовый кризис, но о полном восстановлении пока речи нет. Прибыль за 11 месяцев составила 788 млрд рублей, расходы на резервы и просрочка снизились, дефолтов в корпоративном секторе стало меньше, но кредитование почти не растет.
"Можно говорить, пик роста просроченных кредитов пройден, как в розничном, так и корпоративном кредитовании. Банковская система даже без учета Сбербанка перешла к прибыльности. Однако говорить о полном преодолении кризиса еще рано", - считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
С ним соглашается финансовый директор Абсолют банка Анатолий Фогельгезанг. "Пока еще рано говорить об окончательном восстановлении банковской системы от последствий финансового кризиса. Но при этом мы видим позитивные тренды, свидетельствующие о том, что банки постепенно справляются с негативными последствиями кризиса", - говорит он, указывая, что процентная маржа постепенно восстанавливается до докризисного уровня и банки сформировали большую часть резервов по кредитам заемщиков.
Почти для сотни кредитных организаций 2016 год стал последним годом деятельности, для других банков он открыл новые перспективы развития. "В целом ситуация на рынке улучшилась. И хотя количество банков за год уменьшилось, но для тех кредитных организаций, которые правильно модифицировали свою деятельность, появились новые возможности роста", - считает председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.
Консолидация рынка происходит не только в результате агрессивной стратегии регулятора - банки и сами не прочь сократить издержки за счет слияний. Следующий год должен стать последним для ВТБ 24, банка, с которого больше десяти лет назад началось превращение ВТБ из узко специализированной организации в многопрофильную банковскую группу. Наверняка не оставят рынок без новостей главные консолидаторы - "Открытие" и Бинбанк, будет отстаивать статус крупнейшего частного банка Альфа-банк. И только Сбербанк остается спокойным среди бурь. Впрочем, неиссякаемая энергия и восприимчивость к новым веяниям его руководителя Германа Грефа не позволит расслабиться ни конкурентам, ни собственным сотрудникам.
Источник RNS.