Трамп уверен, что состояние дел в экономике США не безнадёжно

После прочтения свежих статистических данных по экономике США, новоизбранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил в своём микроблоге о том, что дела в экономике государства несколько улучшились перед рождественскими праздниками, по сравнению со статистическими данными перед его избранием.
В финансовом мире царило уныние и безнадёжность до того, как Дональд Трамп был избран на пост главы государства. После его избрания, фондовые рынки выросли в цене более чем на 10 процентов. А покупательская способность населения выросла, ведь на Рождественские расходы американцы уже потратили свыше 1 трлн долларов. Всё это в свой актив записывает непосредственно Дональд Трамп, публикуя небольшие очерки в сервисе микроблогов Twitter.
И в действительности, последние отчёты говорят о том, что котировки ценных бумаг США имеют стабильный рост, практически сразу же, после избрания Дональда Трампа на пост главы государства. Ведь именно он в своей предвыборной речи обещал снизить налоговую нагрузку на средний и мелкий бизнес, и увеличить расходы федерального бюджета, на инвестиционные программы, связанные с возвратом производственного сектора обратно в США из других стран.
В понедельник, 26 декабря текущего года, индекс ценных бумаг Dow Jones продолжил свой рост, на 0,07 процента, достигнув отметки в 19933,81 пункта. Индекс ценных бумаг S&P 500, в который входит 500 крупнейших компаний США за вчерашний день прибавил в стоимости 0,13 процента, достигнув уровня цены в 2263,79 пункта. Индекс ценных бумаг NASDAQ так же продолжает дорожать, достигнув ценовой отметки в 5 462,69 пункта, в прошедший понедельник. Дневной рост составил - 0,28 процента.
Окончательно бразды правления Дональд Трамп получит в свои руки 20 января будущего года. Он станет 45-м президентом США. И рынки смотрят на нового американского президента с надеждой.
Специально для mmgp.ru